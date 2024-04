Søndag formiddag var det uvanleg høg flo i øyane.

– Me hadde vatn over brygga, så me blei sitjande værfaste på hytta i eit par, tre timar, seier Christine Låtveit og Marius Halling.

Dei har vore på hytta til Marius på Halsnøy i helga. Litt før klokka 14 søndag kom dei seg ut på brygga for å bli frakta med båt over til Judaberg.

Ifølgje tidevasstabellen var det flo søndag klokka 10.24, medan det er fjøre klokka 16.38.

Søndag kveld kjem ny runde med ekstra høg flo. Meteorologane skriv dette på X:

«Kombinasjonen av tidevann og lavt trykk gir høy vasstand i Rogaland i kveld. Vi anbefaler å sjekke fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.»

Kart som viser området der kombinasjonen av stormflo og springflo gir særleg høg vasstand søndag kveld Foto: Meteorologane

Tidevasstabellen seier at det er ny flo søndag klokka 22.53.

Dei største vekslingane mellom flo og fjøre, det som heiter springflo, har me når det er anten fullmåne eller nymåne. Natt til måndag er det nymåne.

I tillegg har me eit kraftig lågtrykk og frisk vind inn mot land akkurat nå som gir såkalla stormflo.

Situasjonen søndag 7. april skuldast ein kombinasjon av springflo og stormflo, og det er venta at fenomenet vil gjenta seg allereie måndag formiddag, opplyser vakthavande meteorolog Susanna Reuder ved Meteorologisk institutt til Stavanger Aftenblad.