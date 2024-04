MEKJARVIK: Han kom i dress, men fikk fort på seg vernetøy for å ta seg med for å sjekke arbeidet med Rogfast.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) var sammen med flere andre på befaring med utgangspunkt i Mekjarvik, men etter hvert gikk turen innover i tunnelene i retning Kvitsøy.

Men først var det en orientering innomhus som prosjektsjef Oddvar Kaarmo, Statens vegvesen hadde.

Man er nemlig opptatt av mye, som det grønne skiftet der nede i tunnelene, de som etter hvert skal være nærmere 26 kilometer lange – i to forskjellige løp.

– Vi er veldig stolt av å være med på dette prosjektet, og så er det også slik at vi nå nærmer oss å være ferdig med 25 prosent av oppdraget Rogfast, sa Kaarmo.

Flere bilder – bla til høyre

1 / 13

























Langt nedover gikk transporten i det som ikke bare blir verdens lengste undersjøiske tunnel med sine 26,7 kilometer, men også den dypeste undersjøiske tunnelen. Det laveste punktet i tunnelen blir 392 meter under havet.

– Det er imponerende å være med for å se på dette arbeidet som gjøre her hver dag. Når dette står ferdig vil det bety svært mye for mange, sa minister Bjelland Eriksen (Ap).

Han tok seg om bord på «Ingrid», riggen som borer hull for å klargjøre for sprengkraft.

– «Ingrid» var et hyggelig bekjentskap – og hun er jo elektrisk her ved stuffen. Statens vegvesen og entreprenørene her er bevisst på det grønne skiftet, noe som selvsagt er veldig bra, sa ministeren videre.

Han la til at da Ryfast åpnet opp så var han en av dem som løp Ryfast-løpet.

– Blir det et lignende løp i 2033 her i Rogfast, da skal jeg være med, avsluttet han.