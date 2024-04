Dette anbefaler kommunedirektør Gunn Jorunn Aasland. Saka kom opp i Utval for by- og samfunnsutvikling torsdag.

Aasland foreslår følgjande vedtak: «Utval for by- og samfunnsutvikling finn ikkje grunn for å omgjere utval for by- og samfunnsutvikling sitt vedtak 15.02.2024 om endring av frist for avslutting av drift av steinbrotet på Gangenes».

Klaga frå den aktuelle naboen seier at «støy og støv frå steinbrotet er helseskadeleg».

Kommunedirektøren viser til at det allereie er sett i gang tiltak for å bøte på dei omslaga momenta, og at støy ikkje vil bli eit like stort problem når det kjem ein støyvoll som skal dempe lydnivået mot naboane.

– Vi kan ikkje sjå at det er komne til nye moment i klaga som ikkje allereie er vurdert og svara på i saka, skriv kommunedirektøren vidare i sitt forslag til vedtak.

Dette blei einstemmig vedtatt utan diskusjon av utvalet.

Saka vil sendast vidare til Statsforvaltaren for vurdering.

Øyposten skreiv i februar om det påklaga vedtaket som altså no blir opprettheldt av kommunedirektøren og utvalet.