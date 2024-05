GASSPATRON: Skru løs gasspatronen og sjekk at den er hel og uten skader. Hvis du har en presis kjøkkenvekt kan du veie patronen og kontrollere at den veier like mye som er angitt på patronen. Hvis alt er i orden, skru patronen godt til igjen. Det er en god vane å sjekke at patronen sitter godt hver gang man bruker vesten.