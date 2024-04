Måndag morgon blei det utført arbeid tre stader i nordgåande felt i tunnelen.

Journalisten hadde ambisjonar om å få tatt et bilete av ein kø som Statens vegvesen bad folk om å forvente om dei skulle reise i dag, men trafikken stoppa knapt opp.

Kanskje er det meir kø i periodar då mange skal på jobb samtidig, men klokka 9 måndag morgon var trafikkavviklinga effektiv, etter det journalisten observerte. Uansett har Statens vegvesen lova å ikkje stenge to felt når det er mest trafikk.

Ledebilane køyrde i begge retningar samstundes, og også denne gong er det sett inn åtte ledebiler som er i drift heile døgnet, i tillegg til ei uavhengig trafikkvakt.

– Me gjer det me kan for å unngå å stenge to felt inne i tunnelen, men kan ikkje garantere det. Må me stenge to felt vil me unngå å gjere det i rushtida, seier Tom Sverre Knutsen i Statens vegvesen til Øyposten.

– Arbeidet vi helt konkret skal gjere nå, er asfaltutbetring, utskifting av kummer og reparasjon av drenering, skreiv Statens vegvesen i ei pressemelding om tunnelarbeidet.

– Det er litt fleire arbeidsoperasjonar som gjør at vi nok held på lenger enn i Mastrafjordtunnelen men uansett kva som dukkar opp skal vi vere ferdig til fredag morgon kl. 05.30. Skulle alt gå knirkefritt håper me å kunne opne noko før denne gangen også.