Før påske blei det prøva ut kolonnekøyring døgnet rundt under arbeid i Mastrafjordtunnelen.

Frå måndag 15. til fredag 19. april blir det same opplegg i Byfjordtunnelen.

– Vegvesenet skriv at dei har kolonnekøyring på dagtid for å gjera det betre for oss på øyane. Det kan ikkje stå uimotsagt, seier Gabriel Grødem på Rennesøy:

– Kolonnekøyring på nettene er det mulig for oss innbyggjarar å unngå heilt. Med døgnkontinuerleg kolonnekøyring blir det køståing fleire gonger i døgnet om ein skal på jobb eller har andre ærend på andre sida. Dei enaste som har god erfaring med dette er vegvesenet som sparar pengar.

Han meiner vegvesenet sender rekninga til trafikantane.

– Om me reknar på timane som trafikantane må stå i kø, vil nok sparte pengar hos vegvesenet bleikne, seier Grødem.

Prosjektleiar Bjørn Andersen i Statens vegvesen uttalte nyleg dette om grunnen til det nye arbeidsregimet:

– Hadde med gjennomført dette arbeidet på ordinær måte, måtte me hatt kolonnekøyring nattetid i fleire veker. Etter gode erfaringar med døgnkontinuerleg kolonnekøyring i Mastrafjordtunnelen, vidarefører me denne løysinga nå, for å minimera ulempene spesielt med tanke på dei fastbuande på øyane.

– Ved å jobbe døgnet rundt kan me jobba meir effektivt og redusere den totale arbeidstida kraftig, legg prosjektleiaren til.

Arbeidet i Byfjordtunnelen er planlagt å vere ferdig fredag 19. april klokka 05.30.