Innstillinga frå kommunedirektør Leidulf Skjørestad var at kommundelsvise ryddeaksjonar koordinert av kommunen blir avvikla, og at kommunedelane i staden kan bli med i andre aksjonar som «Hold Norge Rent» viss dei sjølv ønskjer det.

Nils Petter Flesjå frå Høgre synest det er synd at kommunen vil avvikle denne aksjonen som har vore arrangert kvart år sidan 2008.

– Det er synd at dei vil avvikle ryddeaksjonen. Me bør trekkje frå dette fram som ein viktig sak, seier Nils Petter Flesjå. Han legg fram eit forslag om at det skal givast tilbakemelding til kommunen om at Finnøy kommunedelsutval ønskjer å fortsetje med ryddeaksjon, anten i same form som i dag, eller på liknande vis.

Kort diskusjon

Håvard Østhus frå Kristeleg Folkeparti er noko lunken til forslaget.

– Det skal sjølvsagt bli rydda, men må kommunen stå ansvarlege? Kan me ikkje heller støtte opp om andre som ønskjer å rydde? spør han.

– Me kan ikkje hindra mykje av det som kjem i land seier Jon Olav Runastad:

– Folk er blitt flinkare til å ta me seg søppel frå strendene medan dei likevel er ute. Det er mange som tek med seg ein plastpose og plukkar søppel når dei er på tur.

Birger Hetland støtter derimot forslaget frå Flesjå heilhjartet.

– Det er billigare å støtte opp om organisasjonar og lag som ønskjer å bidra enn å betale friluftsrådet for å gjere den same jobben, seier han.

Etter ein kort diskusjon, enda det med at alle medlemmene av Finnøy kommunedelsutval blir overtydd, og Flesjå får forslaget sitt einstemmig vedtatt.

Engasjert i miljø

– Om me skal ha ambisjonar om å nå 80 prosent kutt i klimagassutslepp som eigentleg alle partia i Stavanger har forplikta seg til, så må me ha stort fokus på alle tiltak som kan hjelpe til med å nå denne målsettinga, seier han til Øyposten onsdag formiddag.

I seinare tid har Flesjå hatt fleire saker oppe som omhandlar miljø. Han stilte til dømes spørsmål i Utval for Klima og Natur om kva tiltak som setjast i verk for å sikre at innbyggarsortert avfall blir handtert i samsvar med regelverket.

Denne saka kom opp etter at ein innbyggar på Hundvåg hadde observert renovasjonsarbeidarar blande ferdig sortert avfall i same komprimator. Dette blei avslørt av Stavanger Aftenblad.

Fleire forslag

– Me i Høgre har hatt mange forslag i Utval for klima og natur som har til hensikt å desse måla og utsleppskutt, seier Flesjå:

– Eg kan nemne pant på gamle vedomnar, støtte til utskifting av gamle vindauge, tiltak for å redusere matsvinn i kommunale verksemder og oppfordring til kommunaldirektøren om å søke tilskot for ivaretaking av naturmangfald i arealplanlegginga for å nemne noko.

Han legg til:

– I tillegg har vi engasjert oss i saka for å unngå luftspenn når L-nett skal velje trase for dei nye kablane sine.