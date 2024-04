– Eg er oppvaksen på gard og er agronom frå Vinterlandbruksskulen, så eg har partiboka i orden, seier Oddvar Vignes.

Den 1. mars starta han i jobben som rådgjevar i Rogaland bondelag, med kontorplass ved Felleskjøpet i Hillevåg og heile fylket som distrikt.

Meir reising

Sidan i fjor sommar har Vignes vikariert som koordinator på Finnøy innbyggjartorg. Vikariatet vara fram til sommaren som kjem, men så dukka muligheiten i bondelaget opp.

– Eg storkosa meg på innbyggjartorget, og ikkje minst logistikken var fantastisk, med to minuttar frå barnehagen og ned på jobb. Familielivet blir litt meir krevjande nå, med meir reising. Men det betyr noko å ha ein fast jobb, og eg gler meg stort til å jobba tett på landbruket i Rogaland, seier Vignes.

Den 3. februar blei han far for andre gong, då vesle Johan Vignes kom til verda. Kona Marie Vignes jobbar i Finnøy-barnehagane med born som treng spesialoppfølging. Familien bur på Nordre Vignes, der dei driv med sau ved sidan av.

Oddvar held dessutan foredrag om psykisk helse, når det passar, som han har tenkt å fortsetja med.

Eit kontaktledd

– Kva kan bøndene i Finnøy og Rennesøy bruka deg til som rådgjevar i Rogaland bondelag, Oddvar?

– Eg kan hjelpa til med spissing av bodskap, og eg kan vera eit bindeledd inn til organisasjonen sentralt. I landbruket er det korte liner frå regjeringa til leiaren i Norges Bondelag og ut til oss på fylkeskontora, seier Vignes.

– Eg skal spesielt jobba med å løfta fram gartnarnæringa, som er stor her ute i øyane, men som ikkje er veldig synleg i bondelaget, legg han til.

Og som alltid; det er spennande tider:

– Allereie i mars er det varsla at det kjem ei ny gjødselforskrift, som kan få mykje å seia for bøndene i Rogaland, og etter det går me rett inn i jordbruksforhandlingane. Når staten kjem med sitt tilbod i april-mai, blir det min jobb å reisa rundt og fortelja om kva dette betyr for oss.