Åge Vårdal bor like ved Gardsvågen og stranda som blir nytta av både talgjebuane og turistar. Det er mykje å rydde opp i før strandsesongen. Foto: Silje Talgø Klakegg

Ryfast kan uansett ikkje få heile skulda for plasthavet i Gardsvågen. Her er alt frå yoghurtbeger til eingongsgaflar, svarte søppelsekkar og plastkanner skylt i land. Ved vasskanten ligg også ein kvit hjelm.

Likevel; blant all forbrukarplasten, er dei attkjennande trådane lett å sjå. Det er desse Vårdal lurar på om kan kome frå Ryfast eller andre byggeprosjekt.

– Det kjem plast inn kvart år, fortel han:

– Og eit par gonger i året har grendelaget dugnad for å plukke så mykje plast som me klarer, men det kjem alltid meir. Helgøy Skyssbåt har også vore nokre rundar i øyane og samla plast frå havet.

Mykje plast på stranda i Gardsvågen. Foto: Silje Talgø Klakegg

Dømt for forsøpling

Statens vegvesen måtte i 2021 nytte 11 millionar kroner på å rydde plast etter Ryfastprosjektet. Dei måtte også betale ei bot på 650.000 kroner etter at dei blei meldt til politiet av Naturvernforbundet og blei dømd for miljøforureining.

Dei siste åra har det vore eit enormt fokus på problemet med plast i havet, men Vårdal meiner at det likevel ikkje har blitt mindre søppel å plukke på stranda likevel.

Saknar du noko av dette? Foto: Silje Talgø Klakegg

Daude fuglar

Stranda i Gardsvågen blir nytta til bading og grilling for talgjebuen og turistar om sommaren, men først må det både ryddast søppel og daude fuglar.

På eit lite område ligg fire daude sjøfuglar.

– Eg er ikkje sikker på kva art desse er, seier Vårdal:

– Men eg tippar lomvi.

Journalisten googlar fuglearten og kan seie seg einig. Den svarte og kvite fuglen med langt nebb liknar på bileta på nettet.

Mange daude

Lomvi har dei siste åra vore utsett for massedaude, og Norsk institutt for naturforsking har til saman obdusert 279 daude lomviar. Fuglane var avmagra, men forskarane vil ikkje slå fast at matmangel er årsaka til at dei døydde.

Korkje journalisten eller Vårdal vil spekulere i dødsårsaka til fuglane som er funne i Gardsvågen, eller om det har ein samanheng med plasten som har blitt skylt inn på stranda.

Denne fuglen fann Åge Vårdal tidlegare i veka. Foto: Åge Vårdal