Døra blei ikkje høgare eller vidare, men nett same storleik som i 1878. Det er fordi det er same døra. Foto: Silje Talgø Klakegg

Bedehuset Bethel stod ferdig i 1878 og blei bygd på oppfordring frå den då så kjende vekkingspredikanten og presten Lars Oftedal frå Stavanger.

I seinare tid har den opphavlege inngangsdøra til det verneverdige bygget vore på rehabiliteringsreise til Kvitsøy. I mellomtida har ei semimoderne dør, kvit av farge og kjedeleg av utsjåande gjort nytta som stengjereiskap for bedehuset.

– Det har vore mykje arbeid, fortel Aleksander Olsen og Jostein Vedøy til Øyposten i det dei er i gong med å setje døra inn i bygget:

– Prosessen har vore tidkrevjande. Det var blant anna skåre av delar av døra for å kle ho i teak. Desse delane som mangla, har me erstatta med nye trebitar som er limt på. I tillegg var det ein del hærverk i form av teikningar som var rissa inn i døra, og dette har me også fjerna så godt som det varr tenleg.

Den gamle inngongsdøra til Bethel så god som ny. Gjenståande vedlikehald gjer at den ikkje kan brukast før torsdag 21. mars, står det på lappen. Foto: Sigbjørn Høidalen

Bethel er foreslått freda, og dette er for tida ute på høyring frå Rogaland fylkeskommune. Høyringsfristen er sett til 30. april.

Fredingsforslaget omfattar eksteriør og interiør med unntak av to toalettrom i vestibylen og kjøkken i tilbygget, skreiv Øyposten i ein sak førre veke. Dører blir freda sjølv om dei går inn til rom som ikkje blir freda.

Fredingsforslaget omfattar også den originale ytterdøra til Bethel som det siste året har vore på verkstad for restaurering, og som no er sett på plass i bedehuset.

Styreleiar i Bethel, Tor Øyvind Skeiseid, seier følgjande om arbeidet:

– Me leigde inn Melings til å gjera jobben, ettersom dei tidlegare har gjort ein glimrande jobb med å restaurera alle vindauga. Og så har me fått ein del støtte frå Rogaland Fylkeskommune til arbeidet, i tillegg til noko midlar frå Bremnes Seashore. Totalbudsjettet var på 200.000, der me får total støtte på vel 130.000.