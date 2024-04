– Eg trur det første ein må gjera er å få til eit møte med Stavanger kommune for å høyra kva dei vil med den store eigedomsmassen sin i Vikevåg, seier bustadutbyggjar, forretningsmann og tidlegare mosterøybu Cato Østerhus:

– Så må ein kopla inn investorar og utbyggjarar som kan vere interesserte i å utvikla kaiområdet med ei blanding av bustader, næringsareal og offentleg verksemd.

Tida som gjekk

I 1957 hadde Vikevåg meieri, bank, post, telefon, lensmann, pensjonat, snikkarverkstad, kassefabrikk, elektriske forretningar, ei mølle, samvirkelag, to private kolonialforretningar og tre bakerier. Seinare kan det sjå ut som at tettstaden har streva med å henga heilt med.

I 1992 kom Rennfast og E39 rett forbi, men utan at Vikevåg blei nokon stor stoppestad.

I 2017 vedtok Rennesøy kommune ein detaljreguleringsplan for Vikevåg som slår fast at staden har eit «stort potensiale til å sette Rennesøy på kartet». Planen strekar opp korleis ein kan fylla ut kaien og byggja hus og uteplassar slik at fleire vil søkja til og opphalda seg i sentrum.

Kart frå reguleringsplanen for Vikevåg der det ligg inne utfylling av kaien i sørenden. Foto: Kommunekart.com

1. januar 2020 blei Rennesøy ein del av Stavanger kommune. I 2023 vedtok Stavanger kommunestyre at administrasjonen skal avklara kva kommunen høvesvis bør rehabilitera, riva og selja av den store eigedomsmassen sin i Vikevåg. Kommunen eig i dag nemleg både Meieriet, Gjenbruken, MC-bygget og det gamle kommunehuset i tillegg til tomteareal rundt.

Nedlagt ferjekai

– Kommunen har tidlegare prata om at dei kan selja det gamle kommunehuset, få kring 60 millionar kroner og bruka det til å fylla ut kaien. Då hadde ein nok kome litt i veg, seier Østerhus:

– Spørsmålet er om ein ønskjer å utvikla ein sterkare tettstad der ein får inn til dømes pol og nokre av dei større butikkjedene. Vikevåg har litt lite innbyggjarar, så ein måtte samstundes fått ein del fleire bustader.

Eit alternativ, skøytar Øyposten til, er at Vikevåg ikkje blir så mykje større og sterkare, bare litt koselegare. I stadanalysen til gjeldande reguleringsplan blir Vikevåg skildra slik:

«Planområdet består av mye harde grå flater som ikke innbyr til opphold. Ettersom kaiarealene er en arv etter fergetrafikken, mangler stedet også intime rom som gjør det attraktivt å oppholde seg i Vikevåg. Stedet er trekkfullt og kjennes kaldt.»

Kva Vikevåg vil

Cato Østerhus var ein av tre innleiarar då nettverket Næringsutvikling i Øyriket torsdag inviterte til frukostmøte i Meieriet. Temaet var: Korleis kan me styrka Vikevåg sentrum?

Dei to andre var rådgjevar Kaj Lea i byutviklingsavdelinga i Stavanger kommune og næringspolitisk leiar Tormod Andreassen i Næringsforeningen i Stavanger.

Trass alt arbeidet som opp gjennom åra er lagt ned i planar og utgreiingar om korleis bruka til dømes Meieriet, stilte Andreassen dette spørsmålet:

– Kva vil Vikevåg? Vil dykk framleis ha spreidd utvikling? Eller vil dykk utvikle ein tettstad? Eg veit ikkje kva Vikevåg vil. Eg har aldri fått noko godt svar, sa Andreassen.