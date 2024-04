Murarar held på å kle det nye helse- og omsorgssenteret med kvit teglstein frå Danmark. I helga blei stillaset flytta vekk frå den nordvestlege delen slik at me nå kan få eit godt inntrykk av korleis fasaden blir.

Sjukeheimen sett frå nordvest måndag ettermiddag. Foto: Sigbjørn Høidalen

Fredag 12. april blei Øyposten med byggeleiar Torry Mikalsen inn for å sjå korleis Judaberg sitt nye signalbygg er i rute.

Fine fasilitetar

– Måndag kjem målarane for å begynna å måla innvendig, seier Mikalsen:

– Nybygget skal vere ferdig for overtaking i midten av november. Me er der me skal vere, så viss det ikkje skjer spesielle ting, bør det gå.

Her blir det rom for bebuarar, og snart kjem målarane, seier byggeleiaren. Foto: Sigbjørn Høidalen

Nybygget vil sei tre etasjar pluss kjellar. I dei to øvste etasjane kjem det til saman 20 rom for bebuarar i tillegg til fellesrom og felles balkongar med nydeleg sjøutsikt. I første etasje kjem dagsenter, frisør, fysioterapeut, treningsrom og kurslokale med meir.

– Dei som får plass her, får heilt fantastiske fasilitetar. Her kan dei ha møter og basarar, seier Mikalsen medan han viser oss rundt.

Mange entreprenørar

Sjukeheimen blir bygd som ein såkalla delt entreprise. For tida er det inne ti ulike entreprenørar og i snitt kring 40 mann.

Murar Marius Koj jobbar for Chem-Con og legg stein på stein. Foto: Sigbjørn Høidalen

Torry Mikalsen jobbar i rådgivingsfirmaet Sweco og er hyra inn av Stavanger kommune til å leie utbygginga.

– Eg bur på Reilstad, så eg har fått kortare veg til jobb med dette prosjektet, seier han.

Torry Mikalsen ved ein av dei framtidige balkongane, med kort veg til Coopen og med nydeleg sjøutsikt. Foto: Sigbjørn Høidalen

Han er elles gift med Hjørdis Halleland Mikalsen, tidlegare redaktør i Øyposten, kan me nemna.

Sjølv om kommunen etter planen overtek nybygget i midten av november, er ikkje Mikalsen ferdig med jobben:

– Me går rett vidare på byggetrinn to og tre, som er å oppgradere dagens helse- og omsorgssenter.

Nye Finnøy helse- og omsorgssenter Vis mer ↓ I midten av november 2024 skal den nye sjukeheimen på Judaberg stå ferdig med 20 rom for bebuarar, dagsenter og ei rad andre funksjonar fordelt på tre etasjar pluss kjellar.

Oppgradering av dagens helse- og omsorgssenter skal vere ferdig mot slutten av 2025. Dei gamle bygga skal koplast saman med det nye.

Heile utbygginga har per april 2024 ei økonomisk ramme på 255 millionar kroner. Kjelde: Stavanger kommune

Sjå videoen frå Link Arkitektur som viser korleis den nye sjukeheimen på Finnøy er tenkt: