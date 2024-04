Ganske nøyaktig hundre publikummarar fekk med seg Gospelnight på Emmaus søndag. Det er ny songkveldrekord, blei det sagt.

– Me er kjempegodt fornøgde med kvelden. Allsongen på dei kjende songane gjekk fint, seier pianist og primus motor Unni Vignes.

Unni Vignes er drivkraft for Gospelnight og ambassadør for allsong. Foto: Sigbjørn Høidalen

Bandet starta med «Give me that old time religion», og dei inviterte publikum til å bli med. Tekstane blei synte fram på storskjerm.

– Me bare leiar an. Bli med og syng. Det gjer me altfor lite, sa Unni då ho ønskte folk velkomen.

– Og så skal me peika på han som er lyset og som gir liv, la ho til.

Unni Vignes og vokalist Asbjørn Sivertsen utgjer kjernen i bandet, som har bruka å ha gospelkveld på Emmaus om lag ein gong i året. Alle inntekter går til drifta av bedehuset.

– Her er det bare dugnad. Me gjer det på bedehus’ vis, seier Unni til Øyposten.

Me kjende i alle fall att Johnny Cash frå repertoaret. I tråd med nemninga Gospelnight var det mykje amerikanskinspirerte songar.

Salen på Emmaus var så godt som fullsett. Foto: Sigbjørn Høidalen

– Høyr på den vokalen til Asbjørn. Han har ein fløyelsmjuk stemme, kan du skrive. Ein av dei beste vokalistane i Rogaland, kviskrar ein på bakarste benk til Øyposten.

Etter to avdelingar og ei god kaffipause var Gospelnight på Finnøy over for denne gong.