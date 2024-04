I fjor gav Mari Hauge ut sitt første soloalbum «Sant at me fantes», og same år blei ho tildelt stipend frå Tekstforfattarfondet og kulturstipend frå Stavanger kommune.

No har ho på nytt fått stipend frå kommunen.

– Det er veldig kjekt å få kulturstipend frå Stavanger kommune igjen. Stipendet kjem veldig godt med og skal brukast til å skrive ny musikk, og ferdigstille musikk til mitt neste album, seier ho til Øyposten:

– Å få et slikt stipend opplevast som ei stor sannkjenning – fordi det jo går berre til profesjonelle kunstnarar. Å få lov å kle seg i den identiteten synest eg er stort, og betydningsfullt. I tillegg er det enormt motiverande for vidare arbeid.

Mykje uvisse

Ho legg til:

– Å leve av kunst er jo alltid belagt med mykje uvisse; er det bra nok, det eg gjør? Har det livets rett, det eg skaper? Å få ei slik sannkjenning, både økonomisk og symbolsk, er svært verdifullt for meg som artist og låtskrivar, og eg er svært takknemleg for Stavanger kommune!

Ho fortel at det neste albumet vil kome ut i 2025. Dette passar godt i jubileumsåret då det er 200 år sidan Restauration reiste over Atlanterhavet med utvandrarar.

Inspirert av morfar

Morfar Alfred Hauge skreiv trilogien om Cleng Peerson som var ein av dei første utvandrarane til USA på 1800-talet. Bøkene blei gitt ut på 60-talet, og det er denne historia Mari let seg inspirere av til albumet som er planlagt utgitt neste år.

– Eg jobbar stort sett alltid med ny musikk, men hadde ei intensiv skriveperiode i fjor haust. Da blei eg innvilga et kunstnaropphald i Frankrike og brukte tida til å skrive og komponere musikk til mitt neste album. Det ligg nært mitt hjerte og har vore svært spesielt å jobbe med, fordi det har medført at eg har kunne fordjupe meg i morfars tekstar. Det har eg gjort tidlegare også, men ikkje så dedikert som no, legg ho til.

Frå Frankrike til Kyrkjøy

Frå det store utland til Kyrkjøy, for det var her morfaren hennar vaks opp og skreiv bøkene sine. Alfred Hauge hadde eit rikt forfattarskap, og skreiv mange bøker frå si skrivestove på Sjernarøy.

No er det Mari sin tur å følgje opp den kreative arva frå Hauge-familien.

– Å skrive et album om utvandrarane høyrast umiddelbart snevert ut, men som morfar sjølv seier i prologen til trilogien «utvandringa er et kapittel i den store saga om menneskets ukuelege vilje til fridom. Det er ei forteljing som alltid må få leve i vår medvit».

I morfar si gamle skrivestove, arbeider no Mari Hauge med å skape ny musikk. Foto: Privat

Passar i dag

Ho fortel at ho har forsøkt å skrive tekstar og musikk slik at dei har sin relevans i dag, for eit moderne publikum med sine liv, og det er lite ved den nye musikken som er utprega frå gamle dagar.

– Eg opplever at utvandrarane, deira lengslar, sakn, draumar, håp – dei er like relevante i dag, sjølv om dei kanskje kjem til uttrykk på andre måtar.

Vidare seier ho:

– Eg gler meg enormt til å gi ut denne musikken og trur det blir skikkeleg fint! Det har vore ein ny måte for meg å jobbe med å skrive musikk, å dykke ned i hans tekstar på denne måten, men det har vore ein enormt inspirerande prosess som har gitt nærleik til både stoffet, historia og til morfar. Han har et bilderikt og lyrisk språk som er veldig lett å ta utgangspunkt i for å skrive songtekster.

Tett på naturen og solnedgangen. Foto: Privat

Fleire konsertar

I mai skal ho spele huskonsert i bedehuset på Bjergøy.

– Publikum får då ein liten smakebit av den nye plata. Eg har ikkje spilt i bedehuset der før og gler meg skikkeleg til det! I juli skal plata etter planen vere heilt ferdig og då speler eg ei eksklusiv «førehandsvisning» av heile albumet heime i hytta mi på Kyrkjøy, som jo er morfars gamle skrivestove. Der har eg berre lagt ut 15 billettar, så det blir trongt, men veldig koseleg. Billettar til begge konsertane finst på marihauge.no, avsluttar ho:

– Eig slår et slag for kortreist kultur og håper folk vil kome! Eg har spelt fleire gonger på Sjernarøy og synest at det utan unntak er eit enormt fint publikum der. På bedehuset er det god plass også, så eg håper folk vil ta turen! Eg lovar å spele fint og trur eg kan stille med 100 prosent fornøgd-garanti.