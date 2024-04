Bygdekinoen i Østhusvik fekk torsdag ein liten nedtur. Kinomaskinisten snødde inne på Haugalandet og filmkvelden med blant anna dokumentarfilmen om Viking måtte avlysast. «Viking for alltid» setjast opp att torsdag 18. april.

Drivkreftene i Østhusvik grendahus har likevel ikkje mista motet. At Bygdekinoen blei flytta frå Vikevåg til Østhusvik før jul i fjor har alt i alt vore ein stor suksess, og nå vil Stavanger kommune at Bygdekinoen får konsesjon for visning av film i Østhusvik grendahus fram til utgangen av 2027.

– Kommunen tok kontakt med oss, og me er positive til å halda fram, seier styreleiar Jørgen Dyrseth i grendahuset.

Vikevåg blei uaktuell som spelestad då heisen opp til andre etasje i Meieriet slutta å fungere. Nå skal heisen fiksast, men det er uvisst akkurat når.

– Sjølv om me får konsesjon, er det ikkje noko i vegen for at me seinare kan flytte filmkveldane tilbake til Vikevåg. Me får sjå korleis det utviklar seg, seier Dyrseth.

Så langt har oppslutninga om filmkveldar i Østhusvik vore fleire gonger større enn det som var tilfelle i Vikevåg.

– Me har filmkveld annankvar torsdag nå. Kanskje me går ned til ein torsdag i månaden. Me må vurdera det, seier kinoansvarleg Ståle Ingvartsen i grendahusstyret.

Østhusvik grendahus ligg 20 minuttar køyring frå Judaberg, så kinoen burde kunne samle publikum frå både Finnøy og Rennesøy.

Neste muligheit er torsdag 18. april. Då viser dei først dokumentarfilmen «Viking for alltid» klokka 18.00 og så «Back to black», ein biografisk dramafilm om artisten Amy Winehouse, klokka 20.00.

Saka om forlenga kinokonsesjon til Østhusvik grendahus skal vedtakast av Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog onsdag 10. april.