Bygdekinoen har nyleg fått fornya konsesjon til å visa film i Østhusvik grendahus fram til ut 2027. Konsesjonen blei gitt av eit einstemmig utval for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger kommune.

Torsdag stod fotballdokumentaren «Viking for alltid» på plakaten, etter at visninga blei utsett på grunn av snøvær for 14 dagar sidan. Gratis popkorn og basar på kinobillettane var ikkje nok til å trekka fulle tribunar.

– Eg ser at det er 1500 som har sett denne filmen så langt i Norge. Slik sett er det ikkje så verst med seks i Østhusvik, seier leiar Jørgen Dyresth i grendahuset.

Samtlege vann ein basargevinst, til dømes eit Viking-skjerf.

Filmen «Back to black» om artisten Amy Winehouse, som blei vist seinare på kvelden, hadde betre besøk. Der var det 20 seld billettar på førehand.

Torsdag 2. mai er Bygdekinoen tilbake i Østhusvik med to filmar; «Bamse og verdens minste eventyr» og «The fall guy».