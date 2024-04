Då Spellemannprisen blei delt ut torsdag var Pål Hausken trommeslagar på tre av dei nominerte platene.

– Det er veldig stas det. Eg spelar på ein del plater kvart år. Nokre blir nominert, nokre blir det ikkje, seier Hausken.

Han er frå Rennesøy, men budde i Oslo i kring 20 år før han og sambuar Maren Bø flytta heim att for to år sidan. Han har fått eige studio over Gjenbruken i Vikevåg der han øver kvar dag og pønskar ut nye ting når han er heime. Ofte er han borte.

– Eg har kanskje 100 til 150 reisedøgn i året. Det varierer ein del, men det har blitt meir etter at me flytta til Rennesøy. Akkurat nå er eg i Oslo. Laurdag skal eg spela ein konsert med Mikrokosmos på Sentralen.

Mikrokosmos driv med barnemusikk og var nominert til Spellemann for plata «Kanskje en verden vi ikke vet om». Pris blei det ikkje.

Hausken spelar alt frå frijazz til rock, og han har vore ein del innom folkemusikk. Slagverkaren er med Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland, og han er med i jazztrioen In The Country, som har med Knut Reiersrud og Solveig Slettahjell i eit prosjekt. Rennesøybuen held kompet i gong for fleire av dei store i norsk musikk.

– Når kan me høyra deg i Stavanger?

– Eg har mykje kontaktar rundt i landet, men paradoksalt nok spelar eg ikkje så mykje i Stavanger. Ein jobb eg veit om er at me skal spela med Bitja Band under Hårfestefestivalen i Østhusvik laurdag 7. september, seier Hausken.

Dei to andre platene Hausken var nominert til Spelemann for i år var «Langt heimafrå» med Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland og «Møtested – en hyllest til Anne Grete Preus». Den siste fekk pris for beste produsent.