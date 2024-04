Vidar Johnsen har i fire tiår vært ansett som en av våre aller største og mest spennende stemmer samtidig som han er en unik tekstformidler og låtskriver. Bli med på hans enestående og fascinerende musikalske reise fra hans enorme suksess som frontfigur i Vamp (1999-2007), som den ene halvdelen av den svorske suksessduo’n Vidar Johnsen & Peter Norberg (2007–2010) samt hans solokarriere som for alvor satte fart da hans første norskspråklige single som «Inn i mitt liv» ble sluppet i 2012. Det sies at det er umulig å kjede seg på en Vidar Johnsen-konsert. Humørfylt, passe uhøytidelig, glimt i øyet, selvironisk, tilbakeblikk og gode historier blandet med sterke magiske musikalske øyeblikk. Det er det Vidar Johnsen handler om. Her kommer det hits på rad og rekke. Månemannen, Fuglane vett, Den Morgenen, Tir N’a Noir, Duetten, Inn i mitt liv bare for å nevnte noen ganske få. Med mer enn 15 000 000 streams på Spotify alene og mer enn 600.000 fysisk solgte album er det et faktum at Vidar Johnsen er blant våre aller største norskspråklige artister. Denne kvelden får du servert musikalske diamanter og gode historier som perler på en snor.

Innsendt av Ottohuset