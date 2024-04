Bitja Band på Meieriet; f.v. Rune Helland, Pål Hausken, Øystein Grønnevik og Jørgen Sørbø. Foto: Geir Bø

Av Maren Bø

Utanom korona var det berre eitt unntak då det ikkje var dans. Og det er når ein tradisjon blir broten ein verkeleg får kjenne på kor viktig han er. For året Bitja Band ikkje stilte på Meieriet hugsar eg fleire fortvila sjeler. Kor skulle ein då gjere av seg når ein hadde fått nok av både pinnekjøt og familie – skulle ein reise til til Finnøy kanskje?

Bassisten, Jørgen Sørbø, gjev oss band-treet: Fyrst var det Killers som vart til Sons of Preachers, vidare Magic Mushrooms og til slutt Bitja Band. Det er vanskeleg å seie om bandnamna gjenspeilar ei ungdomstid på Rennesøy, men Bitja sjølv, Øystein Grønnevik, er i alle fall son av ein preacher.

Vokalist Øystein Grønnevik. Foto: Geir Bø

Sjølv om bandet vart betre for kvart år dei spela, gjekk ikkje alltid det organisatoriske knirkefritt på Meieriet. For å få folk til å stille opp som vaktar, jobbe i baren og å vaske, måtte dei bestikke med det eine og det andre.

– Ei botnnotering var vel året me måtte gjere alt sjølv, dette inkluderte både vasking av oppkast og plukking av tampongar. Jørgen måtte i tillegg pante 1400 ølflasker dagen derpå, seier trommeslagar Pål Hausken.

Pål Hausken på trommer. Foto: Geir Bø

At det krev ein innsats å arrangere fest for bygda, er det ingen tvil om. Heldigvis fanst det nok av høgdepunkt som vog opp for timane ved pantemaskina. Arrangementet vart ein samlingsplass for fastbuande, studentar og andre som var heime på juleferie. Her kunne ein difor også treffe folk ein ikkje møtte dagleg på forbruken, gamle som unge. Det var ein perfekt stad for årlege oppdateringar på kven som hadde blitt kjærastar, fått ungar, kjøpt tomt, blitt homo- og heterofile.

Dei siste åra var det godt over 300 menneske som møtte opp. Litt av spenninga kvart år var kven som gjesta scenen. Det kunne vere alt ifrå erfarne musikarar, som Christer Knutsen og Inge Helland, til musikantar som stod på scenen for fyrste gong.

Rune Helland på gitar. Foto: Geir Bø

Sjølv om konserten alltid hadde ein slags raud tråd, fanst her noko for ein kvar. Nokre fekk til dømes ikkje julestemninga før Eirik Cato stemma i Highway to Hell, mens andre hadde det aller best når dei kunne danse swing til Toralv Hellands versjon av Cocaine.

Elles nemner trommisen at det også må seiast å vere eit høgdepunkt då han fann sambuaren sin bak sceneteppet på Meieriet i 2008. På bygdefest kan alt skje.

No har Nådland-Band teke over stafettpinnen på andre juledag, så festen består, og Bitja lograr heldigvis vidare med bandet på Hårfeste-Festivalen i sommar. Kva slags songar og konsept dei går for, er foreløpig ukjent. Men like sikkert som at Bitja kastar skjorta, er det at kvelden blir akkurat det du drøymer om.