Ja, det skjer mykje på ein gong for Bethel bedehus nett nå. Og nå er du velkomen til å vera med på ein historisk kveld på Oftedal-bedehuset frå 1878. Tysdag 23. april blir det siste nytt om både dør, freding, gudstenester og meir til.

Du la kanskje merke til at den store inngangsdøra til Bethel forsvann ut frå bedehuset i februar i fjor? Ei restaurering som skulle ta tre månader, tok over eit år. For her var det både fylkeskommune og Arkeologisk museum som skulle inn å seia sitt. Og då døra kom på plass sist månad, ja då var ho grøn. Kvifor? Kortversjonen er at ekspertane fann ut at dette var originalfargen frå innviinga i 1878. Ei meir omfattande og spennande forklaring skal du få på tysdag. Då skal Ole Olsen frå Meling AS på Kvitsøy fortelja med innleving kva ein har funne ut og kva arbeid som er gjort, bit for bit.

Kanskje har du også fått med deg at Bethel bedehus skal fredast? Når Riksantikvaren har starta eit slikt arbeid, er det rett og slett unikt. Bethel er av nasjonal verdi, eit kulturminne av beste slag og har sett eit solid historisk avtrykk her i landet. Det er ikkje småtteri. Øyvind Malmin frå Rogaland fylkeskommune vil fortelja om ståa, framdrifta og kva kan me venta oss. Riksantikvaren skal altså freda det eldste bedehuset i Ryfylke, som framleis står og som er i bruk som bedehus. Og det er berre seks andre freda bedehus i heile Norge

Medan dette skjer, skal Bethel brukast meir enn på lenge. For 1. september skal mellomalderkyrkja på Hesby stengjast for omfattande restaurering og kalking. I dei 13 månadene dette arbeidet pågår, vil Bethel bedehus fungera som kyrkje på Finnøy. Me fekk ein prøveperiode på tre månader i 2022, men nå er det altså i over eitt år. Sist Bethel blei brukt som kyrkje var under restaureringa av kyrkja frå 1959 til 1960.

Velkomen skal du vera til ei samling me trur blir både informativ og interessant. På tampen av samlinga blir det eit lynraskt årsmøte for Bethel bedehus. For det seier statuttane at me må ha. Men, viss du er redd for motvillig å hamna i eit styre ein slik kveld, kan du ta livet med ro. Styremedlemene tar attval, og kjem ikkje til å lura seg ut den grøne døra.

Tor Øyvind Skeiseid

Styreleiar Bethel Bedehus