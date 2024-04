Bondelagene i Rennesøy og Finnøy har sterke motforestillinger mot at framføringen skal skje som luftspenn. Motstanden er så stor at ingen grunneier frivillig kommer til å gi fra seg grunn til bygging av master. Vi vil heller ikke tillate at L-nett får anledning til å bruke vår private infrastruktur om de forsøker å trumfe gjennom sitt luftspenn-prosjekt.

L-nett er fra før godt kjent med våre synspunkt og har i lang tid hatt anledning til å ta høyde for dette i sin planlegging.

Vi er kjent med at L-nett er av den oppfatning at arbeidet med å utrede kabel istedenfor luftspenn tar så mye tid at det forsinker hele prosjektet til ulempe for kundene som venter på ny kapasitet.

Dersom tidsfaktoren er en utfordring for L-nett, så er det samarbeid med berørte parter som vil være kritisk for å få til smidige og raske løsninger. Å forsøke å trumfe gjennom bygging av luftspenn betyr at L-nett vil komme i konflikt med mange og sterke interesser. Det er ikke veien å gå slik vi ser det.

Så er det heller ikke opplagt at det vil være mulig å skaffe arealer til bygging av master gjennom å ekspropriere grunn. Luftspenn er verken samfunnsnyttig eller kritisk på noen måte, og da faller grunnlaget for ekspropriering bort så lenge det finnes like gode alternativ for framføring i grøft.

Bondelagene ønsker på denne måten å gjøre motstanden vår mot luftspenn ytterligere tydelig og advare mot de forsinkelser som kan oppstå dersom L-nett kjører sin konfliktlinje videre.

Bondelagene i Rennesøy og Finnøy

Erik Bleie

Ole Austbø