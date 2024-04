I disse dager gjeninnfører Rogaland fylkeskommune bompenger på ferjene som regjeringen har sagt skulle være gratis.

I stedet for å legge til rette med de midlene regjeringen har bidratt med til gratis ferje, har nå Rogaland fylkeskommune frarøvet øyfolket denne fordelen, og i stedet gitt deler av disse pengene til Kolumbus. Her er de nå blitt investert i et kostbart billettinnkrevingssystem som krever både tid, penger og bemanning for å følges opp. Dette er en hån mot øyfolket, en kald skulder og et løftebrudd. I dag er vi utrolig skuffet av våre egne politikere på fylkesnivå.

Hva oppnår de utover å reversere et nasjonalt håndslag til lokalsamfunnene som et gratis ferjetilbud er, og i stedet frarøve oss dette tilbudet som alle andre tilsvarende øyer i Norge har fått? Hvorfor vil de bidra til å redusere våre muligheter til optimisme og vekst?

Varer kan ikke fraktes med buss eller hurtigbåt. Mange innbyggere er dessuten helt avhengige av bil for å få tiden til å strekke til med besøk på fastlandet. At hurtigbåter og ferjer i dette fylkespolitiske spillet er blitt satt opp mot hverandre, er dermed helt uforståelig. Dessverre har Rogaland sine nyvalgte fylkespolitikere, i motsetning til de andre kystfylkenes politikere i Norge, nå blottlagt at de helt mangler forståelse og kunnskap om hvordan utkantdistrikter fungerer. Regjeringen har derimot sett at en får noe igjen når en investerer i distriktet, mens fylkespolitikerene behandler oss som en utgiftspost.

Hvem kan ha forståelse for at fylket bruker kompensasjonsinntekter for tapte billettinntekter som de har fått fra regjeringen, til å finansiere buss og hurtigbåt? Og så i tillegg sende regningen tilbake til øyfolket gjennom å gjeninnføre betaling på ferjene?

I fjor ble overskuddet i Rogaland fylkeskommune mye større enn forventet.

Å verne om fylkets egen pengebinge gjennom å kutte ytterligere i distriktene er å spare seg til fant.

Heldigvis har vi en regjering som ikke aksepterer galskapen og som har lovet at øysamfunnene i Rogaland skal ha gratis ferje. Dette vil bli formidlet fra regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai. Det blir dyre måneder for flertallet på fylket.

I mellomtiden får vi forsøke å ikke ergre oss for mye over manglende perspektiver blant folkevalgte i vårt eget fylke.

Hilsen Ole Olsen

Leder av aksjonsgruppen «Nei til fjerning av gratis ferje»