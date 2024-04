Debatten om høgspentlinjer eller jordkabel har for det meste gått på kva som er dyrasta alternativet. Lnett er flinke med å fortella allmenheten at å legga i kabel er «sykt» dyrt, både i sjø og på land.

Nå er det jammen på tide, også å sjå på kva prisen er å øydeleggja naturen, drepa raudlista fuglar som andre fuglar, gjerda ting dyrare og vanskelegare for bøndene, forringa opplevingane for friluftsliv osv osv. Hvis ein prisset alt dette kan kanskje me også sei at det er «sykt» dyrt, ikkje berre i dag, men i generasjonar framøve.

Nyleg fekk Statnett føla at fornuften seira i forhold til denne problematikken. Statnett søkte i 2019 om konsesjon til å bygga ny 420 kV linja frå Bærum kommune og inn i Oslo kommune. I 2021 gav NVE Statnett konsesjon på å bygga ei 12 kilometer lang linje med opptil 38 meter høge master gjennom bebyggelse, natur og friområde. Eit 40 meter bredt belte som ikkje kunne nyttast til anna enn å beskua monsterlinja.

Protestane hagla inn. Det kom inn 360 klager frå Oslo og Bærum kommunar. 379 klager frå privatpersonar og frå 25 velforeningar.

Olje og Energidepartementet engasjerte Oslo Econemics for å sjå på kost nytte for linjer og for kabel. Dei har sett grundig på ka ein øydelegg av natur og muligheter viss ein bygger linjer. For å gjer dette kort så såg ikkje departementet anna løysning enn å vedta at det blir kabel i bakken og i tunnelar. Med dette vedtaket kan areal på størrelse med 68 fotballbanar brukast til samfunnsnyttige ting, blant anna bustader og mykje anna.

Dette er ein seier for alle. Kanskje ikkje for NVE som ville gi ein øydeleggande konsesjon mot det altomspennande som ligg i natur, livskvalitet, nærmiljø osv osv. Er vi kome dit i dag at NVE som gir slike konsesjonar ikkje fylgjer med i tida og har gått ut på dato? Det må vera lov å spør.

Nå set vi vår lit til at politikarane våre fortsatt er opptatt av å tenka langsiktig, tenka på generasjonane etter oss og etterlet naturen slik som den er i dag til desse. Det er ikkje tekniske løysningar som gjer det umuligt å få kabla linjene i bakken. Me snakkar om ein investering 50 til 60 år fram i tid. Meirkostnad med å legga i bakken som kommunen må ta, blir fort gløymt i det perspektivet. Det er nå ein må handla. Det er nå politikarane våre skal gjer noko det vil stå respekt av i framtida.

Aksjonsgruppa mot master

Arild Flesjå