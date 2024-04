Det vil være åpne gardsbutikker over hele fylket på lørdag. Foto: Tord F Paulsen

I september i fjor gikk Kortreist, arrangert av Gladmat, av stabelen for første gang. Responsen var så god, at de bestemte seg for å gjennomføre Kortreist to ganger i 2024.

Første gang går lørdag 16. mars, og det blir en herlig matfest rundt i hele fylket.

– Vi ser virkelig frem til lørdagens arrangement. Så mange kommuner, lokale produsenter og aktører åpner dørene sine og mobiliserer for denne dagen. Nå håper vi publikum kjenner sin besøkelsestid og setter av en lørdag til å oppleve både nye steder og fantastiske, lokale matprodukter.

Dette sier Gladmat-leder Maren Skjelde om Kortreist, konseptet de drar i gang med støtte fra Rogaland Fylkeskommune og Sparebanken Vest.

– Husk at det snart er påske, og hva er vel bedre enn å ta ferie med kjøkkenet fylt opp av verdens beste lokalmat fra Rogaland, sier Skjelde.

Vil vise frem gårdsutsalg og produsenter

Målet er at flere skal oppdage alle de lokale produsentene og mataktørene som finnes i fylket – og dra folk opp fra sofaen og ut til gårdsutsalg, kafeer, siderier og andre skjulte perler rundt om i regionen.

– Vi vet for eksempel at mange er litt skeptiske til å dra på gårdsutsalg. De føler man kjører inn i hagen til folk. Vi vil vise dem at du er hjertelig velkommen til disse stedene. Vi håper mange denne dagen vil få øynene opp for produsenter og gårdsutsalg de vil komme tilbake til igjen og igjen. Vi håper også på at økt kjennskap fører til økt etterspørsel etter lokale produkt i butikk året rundt.

Bjerkreim, Egersund, Gjesdal, Hå, Hjelmeland, Klepp, Randaberg, Sauda, Stavanger, Strand, Suldal, Time og Vindafjor kommune har alle produsenter som har meldt seg på. Noen åpner gården og viser frem dyra for besøkende, noen griller, noen har smaksprøver og er vi riktig heldige får vi også se gjeterhunder i sving. Alle aktørene er beskrevet med hva de selger og hvor de holder til på nettsiden til Gladmat.

Å komme seg rundt

Som publikummer kan du enten sette sammen din egen rute, eller du kan gå for noen av de åtte forslagene Gladmat har satt opp.

Hva med å være med selveste Albert Idsøe å lage pølser? Hva med å sette seg på toget til Egersund hvor de trommer sammen et eget marked med utrolig mange forskjellige gode produsenter? Eller hva med å dra på tur til Suldal? Der ligger de lokale matskattene på rekke og rad. Felles for alle alternativene, er at du møter dyktige matprodusenter som gleder seg til å fortelle historien om maten og dele av sin kompetanse.

– Noe av verdien til Kortreist er at publikum får bli kjent med de som lager maten vi spiser. Det ligger så mye kunnskap og kvalitet bak arbeidet de gjør, og det øker verdien av produktet og opplevelsen, forteller Skjelde.

– Gladmat er mer enn bare fire dager med matfest på sommeren, og Kortreist viser at matnæringen samarbeider på tvers av kommunegrenser. Vi får virkelig vist frem Matregion Rogaland. Vi håper publikum gleder seg til å oppdage den like mye som vi gleder oss til å vise den frem, avslutter hun.