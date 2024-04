Alle visste kven han Bartin var. Han gjekk under navnet Nordsjøen. Viss det var nokon som likna Nordsjøen, var det han. Nokre enormt store føter, så folk høyrte han kom lenge før dei såg han.

Han budde her på Faa hjå sine foreldre, og skulle hjelpa til på garden. Våren kom, med den vårvinna, han dreiv med lannkjøring. Han fylte lannkassen, kjørte bort på ein haug, opna opp kranen og venta til alt var ute. Lannkassen blei tømt så og sei på same plassen.

Han hadde heller aldri sett ei ku kalva, det var mora som tok seg av den saka. Nå var mora sjuk og sengeliggjande, så han måtte trø til sjølv. Så sat han i fjoset og venta, og plutseleg kom vannposen ut. Då rant det over for Bartin, han trudde innvollane var på veg ut. Han stakk ut av fjoset, ned i skuten og gøymte seg der, lenge. Men til slutt tok han mot til seg og gjekk opp att i fjoset, og der i renna låg kalven. Då vart han kry og stolt og kunne fortelja at han tok i mot kalven, nå var han faren.

Harald.