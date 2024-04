Lnett står ikke fritt til å velge jordkabel som løsning framfor luftledning. Alle nettselskap er regulert og må følge nasjonale føringer når strømnett skal bygges. I et innlegg i Øyposten 17. april skriver Bondelagene at Lnett i lang tid har hatt anledning til å ta høyde for ønske om jordkabel. De skriver videre at det er tidsaspektet som er årsaken til at Lnett ikke utreder jordkabel. Dette må bygge på en misforståelse. Utbygging av strømnett følger energiloven, og det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler og gir tillatelse til hva Lnett får bygge. Dette skjer etter en grundig konsesjonsprosess med flere høringer. NVE må følge de samme nasjonale føringene som Lnett. Disse er satt av Stortinget gjennom Stortingsmelding 14 «Vi bygger Norge- om utbyggingen av strømnettet». Denne sier at strømnettet på dette spenningsnivået som hovedregel skal bygges som luftledning. Noen viser til at denne er blitt en del år gammel, men i NOU 2022 «Nett i tide», er disse føringene langt på vei videreført og Energidepartementet stadfestet nylig at hovedregelen fortsatt gjelder.

Det er først og fremst kostnad som er bakgrunnen for de nasjonale føringene. Utbygging av strømnettet finansieres av alle som bruker strøm gjennom nettleie. På dette spenningsnivået er jordkabel betydelig mer kostbart enn luftledning, og da vil økt bruk av jordkabel innebære økt nettleie til strømkunder. Regelverket åpner for at eksterne parter kan betale for å få jordkabel. Stavanger og Randaberg kommune har inngått en avtale med Lnett om å få utredet jordkabel fra Krossberg via Harestad til Nordbø, der kommunene dekker kostnaden for utredning. Over Fogn har Stavanger inngått tilsvarende avtale, og vi er i dialog med kommunen om strekningen Rennesøy – Finnøy. Lnett opplever at vi har god dialog med kommunen, og vi er innstilt på å søke om jordkabeltrasé dersom kommunen dekker merkostnaden for dette. En konsesjonsprosess er en grundig og lang prosess der berørte parter, interessentgrupper, kommuner og andre kan komme med innspill i flere runder. Før konsesjonssøknad sendes inn, lager Lnett utredninger for ulike fagtema, deriblant naturmangfold, landskap, jordbruk og kulturminner. Lnett forsøker å hensynta og minimere ulemper når vi utreder mulige traseer for nye kraftledninger. Dessverre vil det ofte være ulemper for noen når det er behov for å bygge nytt strømnett.

NVE mottok totalt 66 innspill til meldingen Nordbø-Finnøy-Veland-Tau, der rundt 20 private innspill var knyttet til kraftledningen mellom Nordbø og Finnøy. På bakgrunn av uttalelsene har NVE utarbeidet et utredningsprogram som Lnett skal følge. Lnett opplever at det kommer inn gode innspill som bidrar til bedre informasjon om ulemper og andre eller justerte traséalternativer som minsker ulemper for berørte parter.

Lnett har valgt å dele opp prosjektet i tre delstrekninger. For strekningen Finnøy-Nordbø er det ikke startet arbeid med konsesjonssøknad enda, det arbeidet starter tidligst høsten 2024. Konsesjonssøknad planlegges sendt i årsskiftet 2025–2026.

Lnett ønsker minnelig avtale med så mange grunneiere som mulig, og vi kommer i stor grad i mål med dette i prosjektene. Parter som ikke inngår avtale, får sin sak prøvd i retten ved rettslig skjønn. Retten tar da stilling til grunneiers økonomiske tap og utmåler erstatning i samsvar med dette. Lnett tilbyr erstatning som er høyere enn det reelle tapet som vi forventer at blir gitt i et skjønn. Dette er også bekreftet gjennom de siste skjønnene som har vært.

Når Lnett søker konsesjon, søker vi ofte også om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse. Dette vil normalt følge konsesjonsvedtaket. Men som sagt, så søker vi å inngå minnelige avtaler med grunneiere.

Vennlig hilsen

Torbjørn Grødem

Prosjektleder Lnett