Fylkeskommunen har varsla at i desse dagar skal ein byrja å ta betaling for bilar på ferjene til øyar i Boknafjorden og til Utsira att. Ei reform som skulle vera til hjelp for distrikta i heile landet, har Rogaland valt å takka nei til. Den beste løysinga dei kunne koma på til å saldera eit budsjett på nær 8 milliardar kroner, var å leggja ein ekstraskatt på dei veikaste småsamfunna i fylket på 15 millionar kroner.

Samstundes vel dei å bruka 12 millionar kroner til å gi fleire direkte flyruter til Oslo frå flyplassane i fylket. I julebrev til medlemmene i KrF har fylkeleiaren då, Oddny Helen Turøy, halde dette fram som ein KrF-siger.

Dette har dei gjort sjølv om endeleg driftsoverskot for 2023 vart mest dobbelt så stort som dei hevda då vedtaket vart gjort. Til forsvar for vedtaket har posisjonspartia brukt ulike argument. Fylkesordføraren sa i byrjinga at næringslivet var nøgde. Vidare vart det skulda på reverseringspolitikken til regjeringa, med store ekstra kostnader. Andre politikarar har hevda at desse 15 millionane skulle berga hurtigbåtruter og bussruter, visstnok i heile Rogaland. Å halda oppe eit forsvarleg tilbod av vidaregåande skular, har òg vore nemnt i grunngjevinga.

For å stoppa eit resolusjonsforslag mot ferjebetaling på fylkesårsmøtet til KrF, sette leiande politikarar i gong ein ringerunde til utsendingane der truslar om tap av bussruter og hurtigbåtar var sentrale argument. Det verka som ein panikkaksjon for å berga skinnet til dei fylkespolitikarane i KrF som hadde vore med på dette øydeleggjande vedtaket.

Men spørsmålet eg skulla ha hatt svar på: Var dei berre med på forslaget?

På bakgrunn av det, er det songstrofa frå visa til Jakob Sande renn meg i hugen: «Men sjølve opphavet til synda, hesten, kom ingen av dei høge herrar på.»

Kven var opphavet til synda?

Etter aksjonsmøtet me hadde på Kvitsøy rett før jul i fjor, kom eg i snakk med KrF sin fylkespolitikar, Vebjørn Mathiesen Solli. Han kunne fortelja at det var vanskeleg då dei i det lukka forhandlingsmøtet fekk forslaget om å gjeninnføra ferjebetaling lagt på bordet frå Høgre. Svaret mitt var sjølvsagt, nei, det skulle ha vore lett å stå fast på KrF sitt program for ein valt KrF-politikar.

Eg har trudd på denne forteljinga hans. Men no har det kome fram andre røyster. Dei hevdar at forslaget, «opphavet til synda», kom frå KrF. Dersom så er tilfelle, er det lettare å skjøna kvifor KrF-politikarane så febrilsk har nekta å justera kursen.

Dette skulle me ha hatt eit ærleg, truverdig svar på. Det hadde vore nyttig for oss som har gått ut or KrF med grunngjeving om svik i distriktspolitiske spørsmål. Men det ville òg ha vore nyttig for alle som tenkjer bruka KrF-røystesetelen i framtidige val og som er meir opptekne av urbane spørsmål, slik som direkte flyruter til Oslo, og liknande.

Av Kjell Nes, Jørstadvågen på Ombo