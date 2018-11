Publisert 06.11.2018 Publisert 06.11.2018 Melding til mottaker Hurtigbåtrutene til høgste politiske nivå Ordførarane i Ryfylke kjempar for å behalda rutetilbodet med hurtigbåtar. På torsdag er alle ordførarane ifrå dei berørte ryfylke-kommunane invitert til Oslo for å møta kommunalminister Monica Mæland. Bodskapen til ministeren er klart og tydeleg; ikkje redusér rutetilbodet i Ryfylke. - Det er heilt klart at me toler ikkje nedskjæringar i rutene, det vil kunne få store konsekvensar for kommunen, seier ordførar Henrik Halleland. Øyposten kjem tilbake med meir stoff i papirutgåva neste veke.