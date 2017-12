Publisert 09.11.2017 Publisert 09.11.2017 Melding til mottaker Brann i Rygerdoktoren Sør-Vest politidistrikt melder på Twitter at det har oppstått brann i ambulansebåten Rygerdoktoren. Hendinga skal ha skjedd like rundt klokka 10.00 i dag tidleg. Ifylgje Stavanger Aftenblad skal brannen ha oppstått like etter at båten la til kai ved Jorenholmen i Stavanger. Det var ein pasient om bord, som ifylgje politiet skal ha blitt frakta vidare i ordinær ambulanse. Dei melder at brannen truleg starta i ein lyarmatur og at alle skal ha blitt evakuert. Det var ingen personskader, og mannskapet er avhørt om hendinga. - Me køyrer hurtigbåten Rygerfjord inn i ambulansefart på Judaberg ei lita stund. Brannvesenet har brukt brannsløkkingsapparat om bord i Rygerdoktoren, så den treng litt vasking. Det er ikkje noko gale med båten, så me har tru på at den kjapt skal vera tilbake i drift igjen, seier dagleg leiar i L. Rødne & Sønner, Lars Andre Rødne.