Teken for cannabis

Ein person i midten av tjueåra er mellom 8. september og dags dato teken av politiet for innehav eller oppbevaring av cannabis. To av desse gongene skal han ha blitt teken i Finnøy kommune, og den eine gongen skal det vera eit så pass stort beslag at politiet ikkje er i tvil om at det var for å selja. - Han er avhøyrt på dei forhold som han er teken for, og er også meld for å ha selt cannabis, seier politifø rstebetjent ved Ryfylkeøyane lensmannskontor, Torstein Tørresdal. - Kor alvorleg er dette?

- All spreiing av narkotika ser me veldig alvorleg på, og me vil gå miljøet tettare i korta, seier Tørresdal. - Er det eit narkotisk miljø i Finnøy? - Narkotika er eit samfunnsproblem som finst over alt, og det vil vera naivt å tru at det ikkje finst i Finnøy også, avsluttar Tørresdal.