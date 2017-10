Publisert 28.09.2017 Publisert 28.09.2017 Melding til mottaker Finnfast skal vaskast Onsdag 4. og torsdag 5. september blir Finnfast stengd mellom 20.00 og 06.00 grunna vasking av tunnel. - Det vil vera ledebil gjennom tunnelen, men du må nok rekna med litt venting i blant, seier byggeleiar Tor Gabrielsen i Statens vegvesen. Sundag 1. oktober startar Statens vegvesen vask av teknisk utstyr i lokale tunnelar. Elleve tunnelar står for tur. Finnfast skal vaskast onsdag 4. oktober og torsdag 5. oktober mellom 20.00 og 06.00. - Tunnelvask er viktig for trafikktryggleika. Me vaskar naudutstyr, vifter og lys, forklarar Gabrielsen.