Set Ombo-justering på vent

Ifylgje innbyggjarundersøkinga som Opinion gjorde for kommunane Finnøy og Hjelmeland i fjor, var 92 prosent av innbyggjarane klar på at dei ynskja å vera del av ein kommune. 73 prosent av innbyggjarane ville at Ombo skulle høyre til Nye Stavanger. Likevel var det 74 prosent av dei 36 spurte innbyggjarane på Hjelmeland-sida, som svara at dei ville høyre til Hjelmeland.

I tillegg har Ombo bygdaråd tidlegare spelt inn at mange innbyggjarar ikkje har blitt spurt. Både Finnøy og Hjelmeland har vedteke at heile Ombo skal bli ein del av Stavanger, men i eit brev sendt til ordførar i Hjelmeland, Bjørn Laugaland, vil 52 av innbyggjarane på Hjelmeland-sida no ha omkamp.

Saka vart lagt fram som ei orienteringssak i formannskapet tysdag, og ifylgje Stavanger Aftenblad skal den opp i sin heilskap i formannskapet den 12. september. Då skal rådmannen visa til dei økonomiske konsekvensane av å mista Ombo til Nye Stavanger.

Endringar

I brevet frå innbyggjarane på Hjelmeland-sida av Ombo blir det peika på at kommunesamanslåingsprosessen har endra seg, og at dei trudde at Hjelmeland skulle slå seg saman med Strand. Eit knapt fleirtal i kommunestyret i Hjelmeland valte som kjent å fortsetta som eigen kommune.

Det blir i tillegg peika på at Rogaland Fylkeskommune no ynskjer dokumentasjon frå Hjelmeland kommune for å kunne starta innlemminga av hjelmelandsdelen i Finnøy, og deretter i Stavanger i 2020.

«Dette er brot på kva som tidlegare blei lova. Me fekk informasjon om at dette skulle skje samstundes som at Finnøy og Rennesøy skulle inn i Nye Stavanger i 2020. Kommunegrensa burde aldri ha vore diskutert før kommunestrukturen i Ryfylke var på plass», skriv dei i brevet.

Irritert Halleland

Ordførar i Finnøy, Henrik Halleland er litt irritert over heile situasjonen.

- Dette irriterer meg litt. Me hadde ein avtale om at me skulle ta dette valet, ringa innbyggjarane på Ombo og høyra kva dei ville. No hadde det seg slik at dei ville ha vekk grensa, og fleirtalet svara at dei ville til Finnøy og Nye Stavanger. Det blei så sendt vidare til fylkesmannen i Rogaland, og Fylkesmannen anbefala det same som oss. At dei no får til å laga ein sak på det i kommunestyret i Hjelmeland forundrar meg. Det burde aldri ha skjedd, men truleg vil det ikkje føra nokon veg, seier Halleland.

- Er du irritert på ombobuen eller på den politiske leiinga i Hjelmeland?

- At ombobuen gjer dette overraskar meg ikkje, og dei har fullt lov til å starta ein diskusjon om det. Men no hadde me avgjort dette med likegyldige vedtak, og det overraskar meg at den politiske leiinga vil ta ei ny runde på dette, seier Halleland.

Fylkesmannen utsett

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa seier dei mottok eit brev frå Finnøy kommune like før jul i fjor, kor det blei opplyst om at Finnøy og Hjelmeland var samde om å gjera ei grensejustering etter inndelingslova, slik at ein del av Ombo blei overført frå Hjelmeland kommune til Finnøy kommune. Fylkesmannen har tidlegare støtta at heile Ombo bør bli ein del av Nye Stavanger, som følgje av kommunestyrevedtaka og innbyggjarhøyringa.

- Me har nyleg motteke eit brev frå Hjelmeland kommune, kor dei seier at dei skal drøfta dette initiativet, først i formannskapet den 12. september, og så i kommunestyret den 27. september. Difor ber dei om at me set saka på vent inntil vidare. No vel me å venta på dei lokale vedtaka, seier Kleppa.

- Så de vil ikkje støtta kommunestyrevedtaka som vart gjort i fjor, vidare?

- No ventar me på at Hjelmeland behandlar denne saka på nytt, så ser me korleis me skal gå vidare. Me har følgt dei lokale vedtaka, og om Finnøy og Hjelmeland blir samde, så tek me nok ikkje noko anna initiativ. Om det blir usemje mellom kommunane må me sjå korleis me skal handtera det, og melda det vidare til departementet, seier fylkesmannen.

Overraska

Formannskaps-politikar i Hjelmeland, Gaute Hauge (Ap) er litt overraska over brevet som har kome. Då saka vart behandla i kommunestyret i Hjelmeland i fjor, stemte han for at heile Ombo skulle vera samla, og at dei skulle følga spørjeundersøkinga.

- Fylkesmannen spente i gong dette, og oppfordra til grensejustering for å samla Ombo. Me høyrte på ombobuen, og trudde me hadde gjort vårt. No er eg interessert i å høyre litt meir om dette brevet, og om dei heilt veit kva dei har skrive under på. Eg meiner framleis det er ein fordel å samla ei slik øy, seier Hauge.

- Kva er det du vil veta meir om?

- Eg meiner til dømes at det er naturleg at Hjelmeland skal slå seg saman med Strand. Kva vil ombobuen om det skjer? Tilbake til nye Stavanger. Eg ynskjer sjølvsagt ombobuen velkomne til Hjelmeland, men eg må vera sikker på at dei veit kva dei har skrive under på, seier han.