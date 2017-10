Publisert 23.08.2017 Publisert 23.08.2017 Melding til mottaker To forenkla førelegg Som Øyposten tidlegare har annonsert hadde Ryfylkeøyane lensmannsdistrikt kontroll på Finnøy i dag. Mellom 15.15 og 16.30 blei 15 bilar kontrollerte ved ein av barnehagane i Finnøy, og det blei gitt ut to forenkla førelegg for manglande sikring av born.