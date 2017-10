Publisert 15.08.2017 Publisert 15.08.2017 Melding til mottaker Vil samkøyra nytt regelverk Kommunen ynskjer eit felles regelverk i forhold til vasskuter for alle kommunar med sjøareal i Ryfylkebassenget. I samband med at regjeringa i mai vedtok å sidestilla reglane for bruk av vasskuter med fridtidsfartøy, inviterte Ryfylke friluftsråd tidlegare i sommar kommunane Stavanger, Sandnes, Randaberg, Finnøy, Rennesøy, Strand, Forsand, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal og Sauda til eit møte. Målet med møtet var å leggja til rette for at desse kommunane vedtek så like reglar som mogleg når det gjeld bruken av vasskuter. For politiet som skal handheva lovverket og Statens naturoppsyn som skal passa på verneområda, er det viktig at kommunane som har felles sjøareal har like ferdselsreglar. Nytt regelverk til hausten Ordførar Henrik Halleland uttrykte begeistring for initiativet frå Ryfylke friluftsråd. - Det er klart at her må kommunane må bli einige, og køyra felles lovverk. Viss ikkje blir det uoversiktleg både for brukarar og dei som skal handsama regelverket. - Det bør vera ei regulering av bruk av vasskuter, ut frå omsynet til miljø, sikkerheit, støy og ikkje minst trivsel generelt. Det er viktig å finna fram til ei god løysing for alle partar som bruker skjærgarden, og me må uansett sikra tryggleiken på sjøen, sa dagleg leiar Hans Olav Sandvoll på same møtet. Kommunen rakk ikkje å vedta nye føreskrifter før sommarferien. - Korleis tenker du å samkøyra regelverket mellom kommunane? - Eg tenker vel at Ryfylke friluftsråd kjem med eit forslag med ulike føringar som me tek opp til politisk behandling til hausten og som blir samkøyrt med dei andre aktuelle kommunane. Til neste sommar bør eit nytt regelverk vera på plass. - Enkelte hevdar at ein bør innføra sertifikat eller kompetansebevis. Er det ein god idé? - Nei, det trur eg ikkje, seier ordførar Halleland. Behov for regulering Politiførstebetjent på trafikk –og sjøseksjon ved Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Sandvik, seier til Øyposten at det ikkje er meldt om hendingar eller uhell med vasskuter i Finnøy så langt i sommar. - Aktivitet på sjøen heng nøye saman med været. Det har på ingen måte vore ein fin sommar, og det merkar me som kontrollerer farvatna i distriktet godt. Jo dårlegare ver, jo mindre aktivitet, det er alltid slik. - Er det nødvendig med ei regulering av bruken av vasskuter? - Basert på erfaringar frå denne sommaren kan eg ikkje uttala meg fordi det har vore så få dagar med fint ver, og svært lite aktivitet på sjøen. Men på generelt grunnlag meiner eg det openbart er behov for regulering. Vasskuteren er eit lite fartøy med eit stort farepotensial. Å køyra vasskuter krev ein erfaren førar og bør regulerast i eit felles kommunalt lovverk, seier Sandvik.