På 13. plass i Landskytterstevnet Finnøy skyttarlag gjorde seg bemerka under Landskytterstevnet i Førde denne veka. Bodvar Øvrevik tok blant anna ein knallsterk 13. plass. (Foto: Kirsten Elin Bergsvik) Bodvar Øvrevik frå Finnøy blei den 13. beste skyttaren i landet i klassen V55 (Veteran over 55 år) under Landskytterstevnet i Førde denne veka. Han skaut poengsummen 245 av 250 poeng, før han i finalen nådde 99 av 100 moglege poeng. - Dette er ein knallhard klasse med over 300 deltakarar. Landskytterstevnet er på mange måtar norgesmeisterskapet i skyting, og å då komma som den 13. beste er ein utruleg prestasjon, seier leiar i Finnøy skyttarlag, Kirsten Elin Bergsvik. Les meir i torsdagens papirutgåve.