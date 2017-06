Ein bil skal ha kollidert med ein lastebil ved utgangen av Mastrafjordtunnelen på Rennesøy. Sør-Vest politidistrikt opplyser på Twitter at politi og helse var på stedet like før klokka 10.00, og at ein person er flydd til sjukehus med luftambulansen. Tunnelen har vore stengd i begge retningar, men skal no vera open igjen i sørgåande retning.