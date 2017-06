Publisert 19.06.2017 Publisert 19.06.2017 Melding til mottaker Desse blir med i fellesnemda Den 21. august vert ein historisk dag for politikarane både i Finnøy, Rennesøy og Stavanger.I sambamnd med den offisielel konstutueringa av Fellesnemda for Nye Stavanger, er det nemleg tillyst eit felles kommunestyremøte for dei tre kommunane. Her vil også Fylkemannen vera til stades under markeringa. På kommunestyremøte vart også den nye Fellesnemda frå noverande Finnøy kommune valt med sine 7 representantar. Desse vart valde: Henrik Halleland og Ingvild Sevheim Steen frå (KrF) Odd Bleie (Sp) og Jon Olav Runestad frå (Ap) Gro Skartveit og Ole Klingsheim frå Venstre, medan Trygve Hetland blir Høgre sin eine representant. Valet vart gjennomført som høvetalsval, slik ein gjer det i samband med val av både Formannskap og andre utval og nemder etter eit kommuneval.