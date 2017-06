Publisert 14.06.2017 Publisert 14.06.2017 Melding til mottaker Ferje på grunn ved Skipavik Ferje M/F Sigrid gjekk på grunn ved Skipavik på Ombo i morges. (Foto: Pressefoto) Dette melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter 09.30 i dag, onsdag. Det skal ikkje ha vore nokon passasjerar ombord, berre mannskapet. Grunnstøytinga skal ha skjedd då ferja skulle snu ved kaien på Skipavik. Norled melder om at M/F Hjelmeland, som går i rute 1 går over til rute 2 frå 09:15. Difor førar ikkje grunnstøytinga til innstilling frå Skipavik utover dagen. Regionssjef for ferjer i Norled, Gaute Gangenes seier til Aftenbladet at det vil bli sett inn reserveferje frå 12-13 i dag. Inntil då er rute 1 innstilt. M/F Sigrid blei bygd i 1992 ved Trønderverftet i Hommelvik og levert til reiarlaget Helgeland Trafikkselskap same år. Ferja er leigd ut frå Boreal Transport til Norled for å gå ruta Hjelmeland-Nesvik-Skipavik.