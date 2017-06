Graset gror - bøndene fortvilar

- Ja, dette går på psyken laust sjølv for ein rådgjevar i Norsk Landbruksrådgjeving, seier ein alvorstynga seniorrådgjevar og nestor framfor nokon, når det gjeld kunnskapar om grasdyrking og siloslått her i landet, Ragnvald Gramstad på Særheim. Men han er likevel rask med å leggja til, at det er i slike situasjonar og utfordrande tider me må vera lure og stålsetja oss litt for å ta dei rette vala. - Det er to slåttar til

- Då handlar det om å bevisttgjera bøndene på at det trass alt er to slåttar til her i Rogaland som skal i hus, før dyra vert sett på bås til hausten. For sjølv om det er mykje «tre og ved» i det snart meterhøge graset som skal leggjast i silo, så må ein prøva å ordna seg slik at det er dette foret ein kan gi til storfè og kyr som ikkje mjølkar der det er mogeleg, så får ein heller ordna seg slik at slått nummer to og tre med gras som vonleg har høgare næringsverdi, blir lagra slik at det er dette ein skal gi til mjølkekyrne i høg produksjon. Då kan ein i alle tilfelle redusera kraftforrekninga noko, slår Gramstad fast og vel på den måten å likevel sjå positivt på det heile. For sjølv om det er mang ein bonde i dag som står og sparkar i låvedøra og knyter neven mot striregnet som fell dag ut og dag inn, påpeikar rådgjevar Gramstad at det også har vore utfordrande slåttevêr før også. -Eg hugsar godt både sommaren 1979 og 1986 som var like elendige, så me må ikkje gløyma heilt at det har vore svært utfordrande tider også før.



- Men når både 2. slåtten i juli/august i fjor også regna bort og me opplever det same alt no i år, så er det vel eit teikn på at det er noko heilt spesielt som skjer?