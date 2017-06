Publisert 09.06.2017 Publisert 09.06.2017 Melding til mottaker Årets friluftsråd! Ryfylke Friluftsråd er kåra til Årets Friluftsråd 2017 for arbeidet med marin forsøpling. Kvart år kårar Friluftrådenes Landsforbund årets friluftsråd, ein utmerking som heng høgt. Under årsmøtet i Bergen den 9. juni var det Ryfylke Friluftsråd som stakk av med prisen i konkurranse med tre andre kandidatar. - Alle dei fire nominerte kandidatane har på kvar sin måte gjort ein formidabel innsats i året som har gått på sine områder, og styret har hatt ein vanskeleg oppgåve med å velja ut kven som skulle få prisen. Til slutt landa me på Ryfylke Friluftsråd som ein verdig og solid vinnar, sa styreleiar i Friluftrådenes Landsforbund Steinar Saghaug. Grunngjevinga var fylgjande: «Årets friluftsråd har ein vesentleg del av si verksemd knyt til det temaet dei får prisen for. Det er for eit tema som står høgt på den politiske dagsorden. Friluftsrådet har gjennom ei årrekkje arbeida med dette, og stadig vore på utkikk etter forbetringar og nyskaping. Dei har i arbeidet lagt vekt på samarbeid med andre, og har hatt ei brei tilnærming. Dei har hatt eit politisk engasjement i saka, og bidrege fagleg – nå i vinter som medarrangør av «Hold Norge Rent» sin årlege konferanse. Likevel vil eg trekka fram dei som kvar dag gjer den praktiske jobben med å plukka, samla inn, transportera og levera tonnevis av plast og anna avfall. Årets friluftsråd Ryfylke Friluftsråd er ein verdig og solid vinnar for sitt arbeid mot marin forsøpling» Dei andre nominerte var Oslo og Omland friluftsråd for sin Flerkulturelle friluftsfest, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal for StikkUt ski vinteren 2016/2017 og Finnmark Friluftsråd for rask og god start. Utmerkinga blei i år delt ut for fjortande gong, og består av eit diplom og 10.000 kroner. Bilettekst: Prisen «Årets Friluftsråd» blei overrakt styreleiar i Ryfylke Friluftsråd, Oddny Helen Turøy og nestleiar/driftssjef Ådne Ånensen av styreleiar Steinar Saghaug og dagleg leiar Morten Dåsnes i Friluftsrådenes Landsforbund ved opninga av årsmøtet 9.juni 2017 i Bergen.