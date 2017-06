Publisert 08.06.2017 Publisert 08.06.2017 Melding til mottaker 382.000 m2 jordbruksareal har forsvunne Mellom 2004 og 2015 forsvann 382 dekar jordbruksareal i Finnøy kommune. Det utgjer eit gjennomsnitt på 35 dekar årleg. Jordbruksareal i sentrale strøk er attraktive når nye veger, bustader og anna utbygging skal leggjast. I alt blei nærmare 100.000 dekar jordbruksareal nedbygd til slike formål i landet i perioden 2004-2015, og det i er i Rogaland det er desidert mest. Heile 16.900 dekar blei bygd ned i Rogaland i løpet av desse åra. Jordbruksareal er ein svært avgrensa ressurs i Norge, og utgjer berre 3,7 prosent av landarealet. Det er difor eit strengt regelverk i jordlova og i plan- og bygningslova for å hindra at jordbruksareal blir bygd ned til formål som gjer at areala ikkje lenger kan brukast til matproduksjon. Ved bruk av såkalla geografiske informasjonssystem har SSB i samråd med NIBIO gjennomført ein analyse som for første gong talfestar faktisk nedbygging av jordbruksareal og dyrkbar jord. 100 av dei nedbygde dekara i Finnøy blei brukt til bustadutbygging, 18 dekar blei brukt til utbygging av fritidsbustadar, 146 dekar blei brukt til å byggja ut landbruket, åtte dekar blei brukt til næring, og offentleg og privat tenesteyting, 64 dekar blei brukt til veg og bane, fem dekar blei brukt til idrettsanlegg og 41 dekar blei brukt til anna utbygging og anlegg. På landsbasis er det bustadformål som utgjer den største kategorien av ulike typar nedbygging. I perioden 2004-2015 blei 25.300 dekar jordbruksareal erstatta med bustadar og tilhøyrande uteområde. Av dette blei nær fire av fem dekar brukt til einebustadar og tomannsbustader.