Publisert 07.06.2017 Publisert 07.06.2017 Melding til mottaker Rygjabø kan koma «heim» Rogaland fylkeskommune går i forhandlingar med Finnøy kommune om kjøp av eigedommen på Rygjabø. (Foto: Tor Øyvind Skeiseid) Som Øyposten tidlegare har skrive fekk Rogaland fylkeskommune 1.059.000 kroner i forsikringsutbetaling etter at gamle Rygjabø vidaregåande skule brann ned til grunnen i fjor sommar. Finnøy kommune har lenge vore interessert i år ta over den gamle skulen, og under eit møte i fylkesutvalet tysdag, ga eit samrøystes utval fylkesrådmannen fullmakt til å gå direkte i forhandlingar med Finnøy kommune om eit eventuelt sal. - Nå får me sjå kva forhandlingane fører til, men dette var veldig gledeleg, seier ordførar i Finnøy, Henrik Halleland. Rogaland fylkeskommune har tidlegare sagt at dei ynskte å leggja eigedommen ut på den opne marknaden, men i saksutgreiinga i fylkesutvalet var fylkesrådmannen klar på at ein salsprosess i den opne marknaden ville kunna dra ut i tid. Om forhandlingane derimot ikkje fører fram, vil eigedommen likevel leggast ut på den opne marknaden. Halleland meiner fylkeskommunen må letta ganske mykje på krava i forhold til tidlegare. - Me har ikkje kome så langt ennå. Men me hadde ein diskusjon om dette før forsikringsoppgjeret kom. Tidlegare har prisen vore altfor høg, og den har ikkje vore i nærleiken av prisane rundt. Rogaland fylkeskommune skal ha ynskt rundt 15 millionar kroner for eigedommen før hovudbygningen brann ned. Halleland ynskjer seg tomta, og trur ho kan koma godt med. - Det er eit veldig interessant område, og det kan verkeleg brukast til mykje, seier han. Kan krevja meir I høve forsikringsvilkåra kan fylkeskommunen alternativt krevja ein økonomisk kompensasjon utover den avgjorte erstatningsberekninga for attreising av bygning til same formål. Dette er ei vilkårsbunden erstatning som føreset at det blir bygd og ferdigstilt eit nytt bygg til same formål innan fem år frå skadedato. Bygget må førast opp innanfor Rogaland fylke, og dersom det blir lagt til grunn attreising ein annan stad enn Rygjabø, må økonomisk verdi på ny stad fastsettast. Forsikringsselskapet har likevel bekrefta at eit eventuelt sal ikkje vil virka inn på erstatningsutmålinga slik saka no står. Fylkesutvalet skal ta stilling til endeleg salssum av eigedomen i ny sak når og om forhandlingane fører fram.