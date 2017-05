Publisert 30.05.2017 Publisert 30.05.2017 Melding til mottaker Ja til ny avgift for oppdrettsfisk Etter eit forslag frå SV i næringskomiteen på stortinget tysdag, går no fleirtalet i komiteen inn for at oppdrettselskapa må betala avgift til kommunane. Dette melder NRK tysdag ettermiddag. SV fremja forslaget som tysdag fekk stønad frå Ap, Sp, Venstre og KrF då næringskomiteen ga si innstilling. - Dette er ein viktig siger for norske kystkommunar. Oppdrettselskapa betalar i dag ingenting for bruk av fellesskapet sine havområder. Med dette vedtaket må dei betala for seg, seier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB. Om komitévedtaket blir bekrefta av Stortinget i plenum, noko det skal vera all grunn til å venta seg, vil ein avgift per kilo eksportert ubearbeida fisk bli innført med verknad frå 1. juli neste år.