Publisert 29.05.2017 Publisert 29.05.2017 Melding til mottaker Vil ikkje gi frå seg kaiar Rogaland Fylkeskommune ynskjer ikkje å gi frå seg fylkeskommunale kaiar i Finnøy sjølv om Ryfast og Rogfast har blitt ein realitet Ferjetilbodet knyt til riks- og fylkesvegnettet i Rogaland fylke vil vera under tydeleg endring med realisering av Ryfast i 2019 og Rogfast i 2023, og etter 2023 vil det berre vera Finnøysambandet og Hjelmeland-Nesvik igjen av ferjetilbod finansiert av stat og fylkeskommune. Av den grunn har Lloyd’s Register Consulting, på vegne av Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen utarbeidd ein rapport med ein oversikt over status for fylket sine ferje- og hurtigbåtkaiar, samt ei vurdering av tryggleiks- og beredskapssituasjonen i heile Ryfylkebassenget etter opninga av Ryfast og Rogfast. Finnøy kommune har lenge ytra ynskje å om å overta kaia på Ladstein ettersom den ikkje lenger er i bruk, men i saksutgreiinga har Fylkesrådmannen innstilt på at fylket skal behalda samlege kaiar som er i fylkeskommunal eige, og at det må gjennomførast særskilde vurderingar og vedtak i kvar enkelt tilfelle for å eventuelt ta ei avgjersle om kaiar skal omklassifiserast eller seljast. I sitt høyringssvar til fylkeskommunen peikar også Finnøy kommune på at Nesheim kai fortsatt bør vera fylkeskommunal og fungera som ei reservekai for Sjernarøyane. Rapporten visar blant anna at det i all hovudssak står bra til med kaiane i Finnøy, men at enkelte av dei treng ei lita oppgradering. Blant anna har Eidssund ferjekai kloridsskadar, som må takast om fem til ti å, med ein estimert kostnad på fem millionar kroner. Det er også ein del andre kaiar som har såkalla kloridskadar.