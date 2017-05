Publisert 26.05.2017 Publisert 26.05.2017 Melding til mottaker Ynskjer språknøytral kommune Rådmannen legg fram føringar på at målforma i Nye Stavanger kommune bør vera språknøytral. Rådmannen skriv i saksutgreiinga til formannskapet at målforma i den nye kommunen må vera eit tema som vert teke opp til drøfting og vurdering fram mot samanslåinga, og den politiske medvita knytt til målform må vekkast. Ho meiner at kommunen må lyfta fram begge målformene, om ikkje kjem det nynorskpraktiserande mindretalet til å bli overkøyrd og oversett. - Den nye kommunen bør vera språknøytral, med språklege føringar for områda/bydelane som i dag er nynorsk, skriv ho. Les meir i neste vekes papirutgåve.