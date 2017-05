Grønt kompetansesenter

Allereie i 2012 fekk Ryfylke Næringshage regionale midlar til etablering av ein blå/grøn måltidshage i kommunen. Men ettersom Rygjabø fyrst mista tilbodet innan matfagutdanning, og etter kort tid la ned skulen, og den blå næringa i tillegg forsvann til havbruksparken på Talgje, sit ein igjen med grøn sektor som Næringshagen no ynskjer å utvikla. Tanken er å utvikla dette senteret etter omtrent same oppskrift som blei brukt for å få havbruksparken på plass.

Merkevarebygging

- Visjonen er å laga eit kompetansesenter, eller eit forsøkskjøken som driv med foredling av lokalproduserte råvarer, i tillegg til rådgjeving, fagtilbod og verkstadtenking. Me har eit ynskje om å leggja til rette for at dei som vil driva med småskalaproduksjon av lokale råvarer, og på den måten få fram gode matspesialitetar frå Finnøy, og for regionen forøvreg. Me har mange flinke folk og mykje ressursar, så det er ingenting som tilseier at dette ikkje er mogleg å få til. Ei satsing på lokale matspesialitetar meiner eg bør bli ei viktig satsing inn i den nye storkommunen. I intensjonsavtalen med Rennesøy og Stavanger skal det satsast på landbruk, havbruk og reiseliv. Vår visjon om etablering av ein arena for lokale matspesialitetar bør inngå i denne spissinga. Eg er svært glad for at me no får etablert havbruksparken og eg ynskjer å få etablert ein måltidshage, seier leiar i Næringshagen, Heidi Skifjell.

Måltidshage

Næringshagen har søkt om midlar til gjennomføring av eit såkalla forprosjekt som er tenkt å vera i gang etter sommarferien.

- Her vil ein sjå på kor realistiske moglegheitene er, blant anna i forhold kostnad, marknad og behov. Me har invitert både Coop Finnøy og Finnøy Næringspark AS med på laget, og me veit etter forprosjektet om ei slik satsing er noko det går an å jobba vidare med, seier Skifjell.

Matfagleg ansvarleg i Næringshagen, Per Øystein Sandvin, har nyleg vore på Røros og fått ei innføring av prosjektet Rørosmat.

- Eg ynskjer at det blir etablert eit matfaglig miljø slik dei har fått det til i Havsjøveien Næringspark på Røros, kor blant anna Rørosmat er etablert med lager og salskontor. Eg er imponert av måten dei har bygd opp merkevaren sin på. Kunnskapsdeling og sterke fagmiljø som jobbar saman, i tillegg til matgrundarar som kjem inn utanfrå, og som kan bringa ny kunnskap inn og tenka nytt og tverrfagleg, er ei god oppskrift, seier Sandvin.

- Korleis har de tenkt at dette skal fungera i praksis?

- Me ser føre oss at interesserte kan leiga seg inn og foredla og testa produktet sitt ei ein slags matinkubator. Her vil ein kunne få hjelp til utviklinga av fagfolk, og ein vil kunne få prøva produktet i marknaden, seier Skifjell.