Publisert 19.05.2017 Publisert 19.05.2017 Melding til mottaker Brannsjefen: - Kom deg fortast mogleg ut Brann- og redningssjef i Rogaland Henry Ove Berg meiner at når det er brann eller røykutvikling i en tunnel bør ein komma seg fortast mogleg ut – Men beveg deg aldri mot røyken, seier han. Sikkerheitsrådgjevar Tor Ole Stenerud meiner ein berre bør bli verande i bilen. Tekst og foto: Håkon Jonassen Norheim Det er ikkje berre Tor Arne Gard som har opplevd ei nesten-katastrofe i ein tunell. For nokre veker sidan tok ein lastebil fyr i Oslofjordtunnelen, noko som førte til at den blir stengt i fleire veker. Der gjømte to personar seg i eit evakueringsrom medan brannen eskalerte utanfor. Den eine av dei fekk gitt beskjed til Statens Vegvesen som stengde tunellen. Heldigvis slapp dei unna med lettare skader. Ifylgje Brann- og redningssjef i Rogaland Brann og Redning, Henry Ove Berg er det utruleg vanskeleg å komma med nokre klare råd til korleis ein skal opptre i slike situasjonar, ettersom det er forskjellig frå tunell til tunell. - Eg kunne godt ha sett opp nokre hovudreglar, men det vil bli vanskeleg fordi folk oppfattar det veldig forskjellig, seier han. Ut andre veg Ifylgje Berg er det første og absolutt viktigaste å gjera i ein slik situasjon og få varsla brannvesenet om kva som har skjedd. Det andre er å bevega seg ut i motsett retning av røyken. - Det er utruleg lett å seia om du er 100 meter innanfor, at du skal gå fem kilometer andre vegen. Men ein skal ikkje spekulera på dette. Ein skal aldri bevega seg mot røyken, fortel Berg. I Finnfast finst tre utløp, og dermed er det mogleg å komma ut forskjellige vegar. Ifylgje testane brannvesenet har hatt i tunellen, har røyken gått ganske fort. Han meiner det kan vera greitt å tenka på kva veg røyken vil gå før ein køyrar inn i ein tunell. - Det er viktig å vera oppdatert på korleis røyken (i normale luftstrømmer) går før ein køyrer inn i tunellen, og kor du er i tunellen slik at du kan ta nærmaste veg ut bort frå røyken, fortel han. Dette er lettare å veta når ein er i ein lokal tunnel opp mot tunnelar som ein sjeldan køyrer i. Læra seg lokale tunnelar Berg meiner også det er veldig viktig å vita kvar alle naudstasjonane er i tunellen. I lokale tunnelar bør alle læra seg dette. - I Norge er det berre Oslofjordtunellen som har eit såkalla naudrom. Dei nyare tunellane som Ryfast får tverrtunellar, kor ein kan rømme over til det andre løpet i tunellen, seier Berg. Men uansett kva tunell ein er i, så er branngassane like farlege. - Brannar i tunellar utviklar uansett ein eller anna form for branngass. Det vil seia forskjellige stoffer som menneskekroppen ikkje skal ta opp, fortel han. - Finn ein paraply - Men det er nok av situasjonar kor folk får panikk og prøver å køyra ut av tunnelen i ein slik situasjon. Då er det vel stor sjans for å køyra på andre. Både billistar og eventuelt gåande? - Dersom det ikkje er mogleg å køyra må ein uansett prøve å komma seg ut av tunnelen. I slike tilfelle er mitt råd at du går ut av bilen og held deg til ein eine veggen av tunellen. Har du paraply eller liknande i bilen kan du bruke denne til å kjenna etter kor tunnelveggen er. Følg ei linje og kom deg ut. I slike tilfelle kan det også vera lurt å ha ei maske i bilen, seier brannsjefen. - Så du vil ikkje anbefala folk å bli verande i bilane? - Nei, for ein veit aldri kva hjelp som er på veg i den gitte situasjonen. Ein bør komma seg raskast mogleg ut, seier han. - Har de nokon retningslinjer på korleis ein skal oppføra seg i ein tunell om det er eit fartøy som transporterar farleg gods framføre deg? - Følg trafikkreglane. Hald normal avstand og fartsgrensene. Om du ser uhell med slike køyretøy, så må du melda det til brannvesenet snarast. Fortel brannvesenet sin naudsentral om kva du ser og les, og hold kontanten til brannvesenet er framme, avsluttar han. Sikkerheitsrådgjevar: - Bli verande Sikkerheitsrådgjevar Tor Ole Stenerud er ikkje samd med brannsjefen i Rogaland si vurdering om kva ein bør gjera om ein ikkje greier å køyra ut av tunellen. - Den røyken som er i ein tunnel er livsfarleg, så det beste rådet mitt, om du ikkje står heilt i nærleiken av brannen, er å slå av motoren og stenga friskluftanlegget. Det er nok luft inne i bilen til å kunne vera der i 3-4 timar, og innan då har det kome redningsfolk, meiner Stenerud. - Så ein skal ikkje starta å gå? - Ein har dette sjølvredningsprinsippet, kor ein må ta initiativ til å gjera ting sjølv. Eg meiner det er best å bli verande i bilen, seier han. - Sjølv om ein har gassmaske i bilen? - Eg ser også då faren med å komma seg ut. Det er lett å få panikk om ein tek beina fatt og plutseleg kjem det bilar, seier han. Saknar betre opplæring I løpet av dei siste fire åra har det vore fleire kraftige brannar i lange tunnelar på vestlandet, og den 17. april var det ein stor brann i Fjærlandstunnelen i Sogn og Fjordane, som enda med at 13 unge vaksne blei sendt til sjukehus med røykskadar etter at dei hadde gått til fots ut av tunnelen. Stenerud meiner det er alt for dårleg informasjon i forhold til kva ein skal gjera om det startar å brenna i ein tunnel. - Det er myndigheitene sitt ansvar å gi meir opplæring. Dei må meir på banen, meiner han, og fortset: - No er det slik at alle meiner litt om det. Som sikkerheitsrådgjevar er eg ofte med på brannøvingar, og eg ser røyken. I vanlege husbrannar blir folk sende til sjukehuset om dei har pusta inn litt røyk. Men i ein tunnel er det ikkje berre litt røyk. Difor tykkjer eg det er veldig greitt om folk har ei evakueringsmaske i bilen, seier han. Statens Vegvesen bekreftar at tunnelen går i brannmodus om ein trekk ut brannsløkkingsapparatet frå naudstasjonane. Dei seier også at om naudtelefonane ikkje verkar i tunnelane, vil det køyra ein patruljebil i den gitte tunnelen. På sine nettsider har Vegvesenet laga nokre punkt kor dei går gjennom generelle tips og reglar ved brann eller røyk i ein ett-løpstunnel kor trafikken går i begge retningar. - Vurder situasjonen, om mogleg, køyr ut av tunnelen, om naudsynt, snu og køyr tilbake. Får du beskjed om å snu, må du alltid snu. - Varsle møtande trafikk - Når du kjem ut, varsle Statens vegvesens vegtrafikksentral om situasjonen gjennom naudtelefonen. - Vurderer du det for farleg å snu og køyre ut forlat bilen på sida av vegen med naudblink på, og kom deg til utgangen. Ved naudstasjonane er det skilt som viser avstand til utgangane.