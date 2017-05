Publisert 19.05.2017 Publisert 19.05.2017 Melding til mottaker Etterlyser prosedyrar For tre år sidan opplevde dagleg leiar i Gard Maskin Tor Arne Gard alle sjåførar sitt mareritt då bilen hans fekk ukontrollert røykutvikling i Finnfast. Han etterspurte prosedyrar. Tre år seinare har det framleis ikkje skjedd noko. Tekst og foto: Håkon Jonassen Norheim Til dagleg ferdast dei fleste av oss i tunellane våre, og det går stort sett bra, men det oppstår inni mellom farlege situasjonar og nesten-ulukker. Det mange ikkje tenkar på, er at det er bilar som transporterer farleg gods, og ei ulukke med den type transport vil kunne få heilt andre konsekvensar enn ei vanleg trafikkulukke. Transport av farleg gods er underlagt særskilte bestemmelsar, og personar som driv den type transport må ha spesialkompetanse, såkalla ADR. Firmaet Gard Maskin driv med sprengingsarbeid og transporterar tusenvis av kilo med dynamitt og tennarar gjennom tunellane. Det er eit krav om at firma som driv med farleg gods er tilknytt ein sikkerheitsrådgjevar, og det var i samband med årleg gjennomgang hjå Gard Maskin at dette fekk fornya fokus. For lite opplæring I samband med dette tok Tor Arne Gard i Gard Maskin kontakt med brannvesenet, og etterlyste prosedyrar. Der blei det opplyst at ein arbeida med noko, men at Statens Vegvesen har ansvaret for sikkerheita, og i utgangspunktet er det sjølvredningsprinsippet som gjeld. Dette svaret sette ein støkk i Gard. - Om det er slik at me skal bruka eiga fornuft, hadde eg ikkje følt meg kompetent nok til å handtera ein farleg situasjon i ein tunnel, hadde det ikkje vore for vår sikkerheitsrådgjevar. Opplæring i prosedyrar for trafikkulukker er stort sett utarbeida for landeveg, men det er lite fokus på det som skjer i ein tunell. Når han spør folk rundt omkring, er det svært få som har tenkt gjennom kva dei ville gjort i ein slik situasjon. - Og svara er utruleg forskjellige. Dette samsvarar med erfaring som vår sikkerheitsrådgjevar har. Folk gjer forskjellige ting i panikk. Inne i røyken utan sikt er det nokon som prøvar å springa ut samstundes som folk vil køyra ut. Det er ein dårleg kombinasjon, fortel han. Skremmande oppleving Ein slik situasjon opplevde Tor Arne Gard i Gard Maskin for vel tre år sidan. Rundt 600 meter frå utløpet til Finnøy byrja turtalet på motoren på bilen å løpa løpsk, og motoren ga full gass av seg sjølv. Motoren byrja å røyka kraftig, og det fylte tunellen med røyk. - Kva gjer ein i ein slik situasjon? Det er ikkje slik at dette er noko me er trena på. Men eg kom meg inn i ein av desse lommane som er i tunellen, og tenkte eg måtte ringa etter hjelp, fortel han. Daud telefon Han for inn i ein naudstasjon, men telefonen var heilt daud. Då han prøvde mobiltelefonen fanst ikkje dekning i naudstasjonen. Rundt han stod røyken i taket, og det var umogleg for både han og andre bilistar å sjå noko som helst. - Ute i røyken fekk eg ringt brannvesenet gjennom mobiltelefonen, men akkurat då stoppa motoren, slik at røyken ga seg og seig oppover. Etter rundt 20 minutt var brannvesenet på plass, men då var det ikkje stort mykje igjen å gjera. Om eg ikkje hadde klart å svinga inn i denne lommen kunne folk ha køyrt på både meg og bilen, forklarar han. Få dagar før nesten-ulukka hadde han køyrt gjennom tunellen med fleire hundre kilo sprengstoff. - Det kunne rett og slett skjedd ei katastrofe i Finnfast denne dagen. I etterkant har Gard Maskin fått opplyst at det var fleire personar som fekk panikk då dei kom inn i røyken, seier han. Utløyse brannalarmen - Kvifor var naudtelefonen daud? - Eg gjorde visst ein feil. Det eg skulle ha gjort var å ta ut brannsløkkingsapparatet frå haldaren. Der og då følte eg ikkje at eg trengte det, men hadde eg teke det ut, ville tunellen gått i brannmodus og bommane ha gått ned. Samstundes ville viftene ha starta på full spiker. I tillegg går alarmen på sentralen, og dei ser kva eg gjer og kor eg står, fortel han. - Nei, kven som kjem på å ta ut brannsløkkingsapparatet for å få naudtelefonen til å virka? - Nettopp, eg har allereie to brannsløkkingsapparat i bilen. Det er nemleg ikkje nokon naudknapp i naudstasjonane. Brannsløkkingsapparatet må ut, fortel han. Som ein følgje av uhellet Gard var ute for, etterlyser han no tiltak som kan betra sikkerheita i tunnelar. Han saknar enkle prosedyrar for kva folk kan gjera om eit slikt uhell skal oppstå. - Eg tenker på meg sjølv både som yrkessjåfør og som privatmann. På meg sjølv, familie, vener og kollegaer som ferdast i tunellen. Veit til dømes sjåføren på skulebussen kva han ville ha gjort om ein slik situasjon skulle oppstå, seier han. Kva skal ein gjera? Difor kunne han ha tenkt seg at folk med dei rette kunnskapane, kom opp med ein slags ABC om korleis folk skulle oppføra seg om det blei brann i tunnelen. - Denne kunnskapen må ut. Og det hastar, meiner Gard. Les kva brannsjefen svarar.