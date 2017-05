Publisert 18.05.2017 Publisert 18.05.2017 Melding til mottaker Fogn med elleville politiske parodiar Under 17. mai-feiringa på Fogn hadde komiteen sett underhaldinga til å vera frå det første kommunestyret i Nye Stavanger. Sjå dei festlege filmane under. (Foto: Øyvind Runestad) Underhaldninga under 17.mai-festen på Fogn er som regel av ypparste klasse, og i 2017 var ikkje noko unntak. Scenen var sett til det første kommunestyremøte i Nye Stavanger, og for å setta tonen før det fiksjonelle møte hadde 17. mai-komiteen laga filmen "Fogn first". Sjå og nyt(ekstern lenke). Posisjonen i det nye kommunestyret bestod av tre karar som forsvarte pengebruken i "Luftslottet Duedalen" (ekstern lenke) (Parodi på "Luftslottet Dale") og det heile kuliminerte med at den nye kommunen skulle heitta Fogn kommune. Kommunevåpenet, med eit eit stort måleri av kunstnar Bjørn Eriksen blei avduka på scenen.