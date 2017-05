Publisert 18.05.2017 Publisert 18.05.2017 Melding til mottaker Heile Finnøy var samla under eitt tak Av: Jon Asgaut Flesjå Storstova i Fleirbrukshallen var fyllt til randa, då heile Finnøy var samla til 17. maifest. Og knapt nokon gong har så mange vore samla under eitt og same tak på Finnøy då dagens 17.mai-talar,Stavanger-ordførar Christine Sagen Helgø, helsa ei fetstemt forsamling til lukke med den store dagen. Det heile vel regissert av ei stor foreldregruppe med elevar, i regi av 7.klasse ved Finnøy sentralsskule som årets 17.mai komite. Og at det også i Finnøy har skjedd store omveltingar og ei betydeleg internasjonalisering, synte det det store oppmøte av våre mange nye landsmenn, både av arbeidsinnvandarar Finnøy og flykningar som også har funne sin nye trygge heim i øyriket vårt. Også dette hadde komiteen teke omsyn, ved å introdusera alle programinnslaga både på engelsk og norsk på storsjermen i Fleirbrukshallen. Frå Eidsvollmannen til "Nye Stavanger" Tradisjonen tru, så starta også markeringa på Finnøy i år med bilkortesje rundt øya. Sjølv om tal privatbilar kanskje har minka noko i løpet av dei siste åra, var innslaga av av ulike veldekorerte og pynta traktordoningar både i nye og noko eldre format, betydelege. Nokre av dei også som ei oppvarming til den førehandsannonserte og store traktorparaden på Jæren litt seinare på dagen. For også her hedde nokre av dei ivrigaste unge traktorførarane frå Finnøy teke turen gjennom både Finnfast- og Rennfasttunneleane, for å ta del i markeringa. På tradisjonell og verdig vis, vart også Eidsvollmannen, Asgaut Regelstad heidra, då varordføarar Odd Bleie like før høgtidsgudstenesta i kyrkja, la ned krans ved bautaen utanfor inngangspartiet. Inne i kyrkja kunne ein festkledd kyrkjelyd gle seg over vakker song og musikk, og ikkje minst ei uvanleg grundig gjennomgong av historia kring Olav den Heilage, og kristendommen sitt inntog i landet. Ein grundig leksjon,framført og sett i scene på eit rotekete nynorskmål av sunnmøringen og prest, Terje Engstrøm. Ei meir ekte framføring av det som er kjernen i vår norske kultur og tradisjon på sjølvaste nasjonaldagen, kunne ein vel knapt få(red. merknad) Etter at folketoget hadde teke turen rundt Judaberg sentrum, med den tradisjionelle markeringa og blomsteroverekkinga i regi av ordføraren ved Finnøy Sjukeheim, gjekk turen vidare inn i storstova i Fleirbrukshallen. Her helsa først eit rekordstort barnekor frå sentralskulen, under sin kyndige dirigent Tone Lise Serigstad Reilstad, festlyden velkomen med vakker song, og andre ulike innslag frå scenen.

I sin tale snakka Sagen Helgø om utfordringane med utgangspunkt i Alfred Hauge sine kjente dikt frå "Perlemorstrand" og det med å kryssa nye grenser og utfordra det ukjente. Ho trekte linjene heilt tilbake til Oggmund Finnsson og finnøybuen Aslak Bonde som deltok på slaget ved Stiklestad i 1030. Vidare til eidsvollmannen, Asgaut Regelstad, som også var med på å kryssa grenser gjennom si deltaking i utforminga av den norske grunnlova. Ei grunnlov som var av dei mest moderande og visjonære i forhod til det som i dag har blitt basisi for vårt moderande demokrati i den vestlege verda. - Finnøybuen og ryfylkingane har alltid kryssa grenser og sett utover i verda, sa Sagen Helgø, og nytta samtidig høve til å takka øybuen for tillita ved å stemma ja til Nye Stavanger. - Det er ryfylkingane sin handel med tettstadenog og byen, som mange hundre år opp gjennom historia har lagt grunnlaget for at Stavnger blei eit senter og midtpunkt for handel og service, og som har gjort byen til noko av det den er i dag. Og Nye Stavanger skal bli ein viktig og heilt sentral del av Ryfylke også i framtida, understreka orførar Sagen Helgø.

Om det var tilfeldig eller ikkje, får vera usagt, men då kvelden kom var det like godt varaordførar og KrF-politikar Bjørg Tysdal Moe som entra talarstolen på Usyn, og heldt talen under festarrangemnetet der. Også det kanskje som eit synleg bevis for at no har finnøybuen knyta enno nærmare relasjonar til Stavanger og byen gjennom sitt ja til storkommunen.

På Fogn var det fylkesmann, Magnhild Meltveit Kleppa, som held talen på den tradisjonelle 17.maifesten, medan tidlegare ordførar, ombobuen Kjell Nes, held talen i Sjernarøy. Ordførar Halleland gjesta Halsnøy, medan kommunalsjef, Nils Petter Flesjå, var invitert til å halda talen på Ombo. Og som om ikkje det var nok, så hadde like godt rennesøybuen invierte tidlegare ordføarar Gro Skartveit over fjorden, til å halda 17. maitalen på Rennesøy. Også det, kanskje, som eit synleg bevis på at no er tida inne for bli enno betre kjent med kvarandre på tvers av øyane, før ein skal inn i Nye Stavanger. Les og sjå meir om 17, maifeiringa i papirutgåva neste torsdag.